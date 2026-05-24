Las señales que la piel da antes del cáncer y muchos ignoran

Cáncer cutáneo se ha convertido en una de las patologías dermatológicas de mayor crecimiento en consulta, especialmente entre adultos mayores y personas expuestas durante años a la radiación ultravioleta. ( FREEPIK )

Una herida que no cicatriza, un lunar que cambia de color o una mancha que comienza a crecer lentamente pueden parecer alteraciones menores de la piel. Sin embargo, especialistas advierten que esas señales, muchas veces ignoradas, podrían ser las primeras manifestaciones de cáncer cutáneo.

En el marco del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Piel, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) alertó sobre el incremento sostenido de carcinomas y otras lesiones malignas en la población dominicana, una tendencia asociada al envejecimiento, la exposición acumulativa al sol y la escasa cultura preventiva.

Especialistas del centro explicaron que el cáncer cutáneo se ha convertido en una de las patologías dermatológicas de mayor crecimiento en consulta, especialmente entre adultos mayores y personas expuestas durante años a la radiación ultravioleta.

"El cáncer de piel puede desarrollarse de forma silenciosa y muchas veces inicia como una lesión aparentemente simple. Por eso insistimos tanto en la prevención, el autoexamen y la consulta temprana", expresó el doctor Víctor Pou Soares.

Señales que no deben ignorarse

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/2149359598-0ef9715d.jpg Lunares que cambian de tamaño, color o forma son parte de los signos a los que hay que ponerle atención. (FREEPIK)

De acuerdo con especialistas de Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz y recomendaciones de Mayo Clinic, existen signos de alerta que requieren evaluación médica inmediata:

Lunares que cambian de tamaño, color o forma.

Bordes irregulares o poco definidos.

Manchas oscuras con diferentes tonalidades.

Lesiones que sangran o producen costras.

Heridas que no cicatrizan.

Picazón persistente o sensibilidad en una lesión cutánea.

Aparición de nuevos lunares después de los 30 años.

La doctora Emma Guzmán recordó que una de las herramientas más utilizadas para identificar posibles melanomas es la regla ABCD:

A: Asimetría o aspecto irregular.

Asimetría o aspecto irregular. B: Bordes desiguales.

Bordes desiguales. C: Color cambiante o desigual.

Color cambiante o desigual. D: Diámetro mayor de seis milímetros.

"El cuidado de la piel no debe verse únicamente desde la estética, sino como parte integral de la salud y la calidad de vida de las personas", señaló.

El daño solar comienza temprano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/6285-f848230c.jpg La exposición prolongada al sol,Aunque el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo, los dermatólogos advierten que cada vez observan más casos relacionados con hábitos de exposición solar sin protección desde edades tempranas. (FREEPIK)

Aunque el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo, los dermatólogos advierten que cada vez observan más casos relacionados con hábitos de exposición solar sin protección desde edades tempranas.

La exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, aumenta el daño acumulativo en la piel y eleva el riesgo de desarrollar lesiones malignas años después.

Según Mayo Clinic, las personas con piel clara, antecedentes familiares de cáncer de piel, quemaduras solares frecuentes o uso constante de camas de bronceado tienen mayor riesgo, aunque la enfermedad puede afectar cualquier tono de piel.

Prevención y detección temprana

Especialistas coinciden en que la mayoría de los cánceres de piel pueden tratarse exitosamente cuando son detectados a tiempo.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Usar protector solar diariamente.

diariamente. Reaplicar cada dos horas si hay exposición continua.

Utilizar sombreros, gafas y ropa protectora.

Evitar la exposición solar intensa.

Realizar autoexámenes periódicos .

. Acudir al dermatólogo ante cualquier cambio sospechoso.

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