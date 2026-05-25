Dejar el tabaco sí es posible: claves para enfrentar la abstinencia

Una mujer rompe un cigarrillo como símbolo de la lucha contra la adicción al tabaco y los efectos que provoca dejar de fumar en la salud. ( FUENTE EXTERNA )

Dejar de fumar no es solo cuestión de voluntad, implica reconocer que se trata de una adicción física y también de un hábito arraigado en la vida diaria.

En República Dominicana, el impacto del tabaquismo sigue siendo significativo. Cada año, 6,362 personas mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, según el informe Estado Mundial de la Reducción de Daños del Tabaco.

El problema es que, aunque muchas personas quieren dejarlo, pocas lo logran sin apoyo. La dependencia a la nicotina y los hábitos asociados hacen que el proceso sea más complejo de lo que parece.

"El consumo de cigarrillos es la principal causa prevenible de muerte, y quienes fuman pueden perder hasta 10 años de vida", advierte la doctora Nancy Rigotti, médica de atención primaria en Mass General Brigham.

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Qué pasa en el cuerpo cuando dejas de fumar

Para entender cómo dejar de fumar, primero hay que entender qué ocurre en el cuerpo. La nicotina genera cambios químicos en el cerebro que producen una sensación momentánea de bienestar. Con el tiempo, el cuerpo se adapta y necesita cada vez más para sentir lo mismo, lo que genera dependencia.

Pero la adicción no es solo física. Fumar también se convierte en un hábito asociado a momentos específicos: después de comer, durante el estrés o en pausas laborales.

Cuando una persona deja de fumar, aparece la abstinencia por tabaco. Este proceso suele comenzar pocas horas después del último cigarro y alcanza su punto más intenso entre el segundo y tercer día.

"Los síntomas mejoran gradualmente en un par de semanas y casi desaparecen en un mes", explica la doctora Rigotti. Entre los síntomas más comunes están:

Deseo intenso de fumar

Irritabilidad y ansiedad

Problemas para dormir

Dificultad para concentrarse

Aumento del apetito

Por qué es tan difícil dejar el cigarro

Uno de los mayores retos para quienes buscan cómo dejar de fumar de golpe es que no se trata solo de dejar la nicotina. "Las personas creen que fumar alivia el malestar, pero en realidad están tratando los síntomas de abstinencia", señala la especialista.

Además, los estímulos cotidianos (como tomar café o convivir con otros fumadores) pueden detonar el deseo de fumar incluso semanas después de haber dejado el hábito. Esto explica por qué muchas personas recaen, incluso después de varios intentos.

En México, la Secretaría de Salud estima que alrededor del 70 % de los fumadores desea dejar el tabaco, pero solo el 10 % lo consigue sin apoyo adicional.

Tratamiento para dejar de fumar de forma efectiva



La evidencia muestra que la mejor forma de dejar de fumar no es hacerlo "de golpe", sino con un enfoque integral. "Solo el 7% de las personas que dejan de fumar sin apoyo logran mantenerse así durante un año", advierte la especialista.

Un tratamiento efectivo para dejar de fumar suele combinar:

Terapia con medicamentos: existen tres opciones principales: sustitutos de nicotina (parches, chicles, pastillas); bupropión y vareniclina. Estas ayudan a reducir los síntomas de abstinencia y el deseo de fumar. "Combinar terapias puede ser más efectivo que usar solo una", explica la especialista. Apoyo conductual: romper el hábito es tan importante como tratar la adicción. "La terapia conductual ayuda a romper la conexión entre el impulso de fumar y la acción de encender un cigarro", señala la doctora Rigotti. Algunas estrategias incluyen: identificar y evitar desencadenantes, cambiar rutinas, mantenerse activo, y buscar apoyo en familiares o profesionales.

Qué beneficios tiene dejar de fumar

Dejar el tabaco tiene efectos positivos desde los primeros días. Además de mejorar la respiración y la energía, reduce el riesgo de enfermedades graves. En México, las autoridades de salud advierten que el humo del tabaco está relacionado con padecimientos cardiovasculares, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes y diversos tipos de cáncer.

"Dejar de fumar reduce rápidamente el riesgo cardiovascular, incluso en personas que han fumado durante años" Nancy Rigotti Médica de atención primaria en Mass General Brigham “

Cómo dejar de fumar "de una vez": lo que realmente marca la diferencia

No existe una fórmula única, pero sí factores que aumentan las probabilidades de éxito. Prepararse, entender el proceso y buscar apoyo profesional son pasos clave para lograrlo.

Porque dejar de fumar no es solo eliminar un hábito, es romper una dependencia física y emocional que se construyó durante años. Y aunque el proceso puede ser difícil, los beneficios comienzan antes de lo que muchos imaginan.