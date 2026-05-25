Las huellas que deja al corazón la presión alta sin tratar

Una presión alta sin atender puede aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades vasculares periféricas. ( SHUTTERSTOCK )

La hipertensión arterial presentarse inadvertida. No siempre da señales de dolor, mareos o advertencias evidentes, y precisamente ahí radica uno de sus mayores peligros. Muchas personas viven durante años con la presión elevada sin sospechar que, mientras aparentan estar bien, su corazón y sus arterias están sometidos a un desgaste constante.

El doctor Freddy Loinaz, líder de la Unidad de Hemodinamia, advierte que esta condición continúa siendo uno de los factores que más contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la región.

"Muchas veces los pacientes llegan a consulta cuando ya existen síntomas o incluso después de haber sufrido un evento cardiovascular", explica el especialista, quien observa con frecuencia cómo la hipertensión avanza de manera silenciosa hasta comprometer seriamente la salud.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, más del 30 % de los adultos en las Américas vive con hipertensión, y una parte importante desconoce que la padece.

El desgaste invisible del corazón

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/dr-freddy-loinaz-lider-de-la-unidad-de-hemodinamia-681df223.jpg Dr. Freddy Loinaz, li´der de la Unidad de Hemodinamia. (FUENTE EXTERNA)

Cuando la presión arterial se mantiene elevada, el corazón necesita trabajar con más fuerza para bombear sangre. Ese esfuerzo sostenido termina afectando las arterias, que pueden volverse más rígidas y estrechas con el tiempo. Como consecuencia, aumenta el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades vasculares periféricas.

El daño no ocurre de un día para otro. Se trata de un proceso progresivo que altera el flujo sanguíneo y favorece la aparición de obstrucciones que comprometen la circulación.

En ese escenario, la hemodinamia juega un papel determinante. Esta especialidad permite estudiar el interior de los vasos sanguíneos mediante procedimientos mínimamente invasivos que utilizan catéteres e imágenes de alta precisión para detectar alteraciones en las arterias.

Entre los estudios más utilizados figura el cateterismo cardíaco, una herramienta que ayuda a evaluar el estado del sistema circulatorio y detectar obstrucciones que podrían poner en riesgo la vida del paciente.

Diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos

Los avances en cardiología intervencionista también han transformado el tratamiento de muchas enfermedades cardiovasculares. Procedimientos como la angioplastía permiten abrir arterias estrechas o bloqueadas sin necesidad de cirugías mayores, favoreciendo recuperaciones más rápidas y diagnósticos oportunos.

Sin embargo, el doctor Loinaz insiste en que ninguna tecnología sustituye el valor de la prevención.

Controlar la presión arterial de forma regular, mantener una alimentación balanceada, disminuir el consumo de sal, realizar actividad física y acudir a chequeos médicos periódicos continúan siendo las principales herramientas para proteger el corazón.

Porque, aunque la hipertensión no siempre se siente, sus efectos sí pueden dejar huellas profundas en la salud cardiovascular.

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