The Bridal Content RD es reconocida en los Premios LAWA 2026

Lauri Kaori-Bencosme Eduardo Rivera recibiendo el premio. La empresa dominicana The Bridal Content RD recibió un galardón en Marketing Digital por su crecimiento e innovación. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa dominicana The Bridal Content RD fue reconocida durante la celebración de los Premios LAWA 2026 al recibir un galardón en la categoría de Marketing Digital, destacándose como uno de los emprendimientos jóvenes con mayor crecimiento dentro de la industria creativa y digital del país.

La empresa, liderado por Lauri Kaori-Bencosme y Eduardo Rivera, ha logrado posicionarse en el mercado gracias a una propuesta enfocada en la creación de contenido estratégico para bodas, eventos y marcas, utilizando herramientas innovadoras de comunicación digital y redes sociales.

La premiación reunió a representantes de la industria del entretenimiento, marketing, comunicación y el emprendimiento, reconociendo iniciativas que han generado impacto dentro del ecosistema digital dominicano.

Durante la ceremonia, Lauri Kaori-Bencosme agradeció el respaldo recibido desde el inicio del proyecto y destacó el apoyo familiar como parte fundamental del crecimiento de la empresa.

"A nuestro Padre Dios por siempre guiarnos en capturar los mejores momentos para las novias y para los novios. Y antes que nada a nuestros padres por el apoyo, nuestra familia y amigos y principalmente a nuestros novios. Gracias", expresó durante su discurso de aceptación.

El reconocimiento fue celebrado por familiares, amigos y colaboradores cercanos a los jóvenes emprendedores, quienes resaltaron el esfuerzo y la dedicación detrás del crecimiento de The Bridal Content RD.

"Celebro con enorme orgullo este reconocimiento a mi hijo Eduardo y a su novia Lauri, quienes han sido galardonados esta noche en los Premios LAWA 2026 por el extraordinario desempeño de su emprendimiento The Bridal Content RD en la categoría de Marketing Digital", expresó el periodista Severo Rivera.

The Bridal Content RD ha desarrollado una identidad enfocada en contenido visual, estrategias digitales y posicionamiento de marcas vinculadas al universo de bodas y eventos, conectando con audiencias jóvenes y clientes del sector.

"Este premio representa un estímulo al talento joven que apuesta por emprender, innovar y abrirse camino con esfuerzo y creatividad", agregó Rivera.

La ceremonia de los Premios LAWA reunió proyectos emergentes y figuras vinculadas al ámbito digital y creativo, resaltando el crecimiento del emprendimiento juvenil en República Dominicana.