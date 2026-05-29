Mar, sol y buena mesa para celebrar a mamá

Aguají by Chef Tita, ubicado en The Ocean Club de Sosúa, destaca por su propuesta de alta cocina dominicana inspirada en ingredientes locales y raíces taínas. Una opción muy top para el Día de las Madres. ( SUMINISTRADA )

El Día de las Madres siempre merece algo más que una salida cualquiera.

Y pocas cosas se sienten tan especiales como celebrar frente al mar, con buena comida, una conversación sin prisas y ese ambiente relajado que transforma cualquier momento en un recuerdo inolvidable.

En la República Dominicana, los restaurantes de playa se han convertido en escenarios perfectos para compartir en familia, ya sea con un almuerzo largo bajo las palmeras, una cena al atardecer o una escapada gastronómica lejos de la rutina de la ciudad.

Desde espacios clásicos que forman parte de la memoria de generaciones dominicanas hasta propuestas más contemporáneas enfocadas en la cocina de autor, mariscos frescos y experiencias sensoriales, cada lugar tiene una personalidad distinta.

Algunos apuestan por sabores caribeños tradicionales; otros mezclan influencias mediterráneas, peruanas o japonesas en cartas pensadas para sorprender. Pero todos tienen algo en común: vistas espectaculares, una atmósfera especial y la oportunidad perfecta para consentir a mamá en su día.

De Boca Chica a Las Terrenas, pasando por Sosúa y Playa Bávaro, estas seis opciones invitan a desconectarse, disfrutar del mar y celebrar alrededor de la mesa.

Aguají by Chef Tita

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En Aguají, cada plato tiene algo que contar. Un espacio donde la chef Tita ha construido una propuesta que mira hacia las raíces dominicanas para reinterpretarlas desde una cocina moderna, elegante y profundamente conectada con el territorio.

Ubicado en The Ocean Club, en Sosúa, este restaurante ofrece un viaje gastronómico donde los ingredientes locales, las técnicas contemporáneas y la herencia taína conviven en armonía.

Con estas credenciales, no es casualidad que se haya posicionado en el puesto 88 de la prestigiosa lista Latin America´s 50 Best Restaurants. Aquí, la experiencia va mucho más allá de comer bien: se trata de descubrir el país a través de sus sabores, productores y tradiciones. @aguaji.altacocina

La Yola

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Sobre las aguas turquesas de Puntacana Resort & Club Marina, La Yola se ha convertido en uno de esos restaurantes donde la experiencia comienza mucho antes del primer plato.

Inspirado en la forma de un barco de pesca y rodeado por el mar Caribe, el espacio -galardonado con el premio AAA Three Diamond- combina elegancia, calma y una de las vistas más espectaculares de la zona.

Su propuesta gastronómica apuesta por sabores mediterráneos y mariscos frescos, con una carta que incluye desde pastas y risottos hasta carnes y pescados preparados con delicadeza. Todo se disfruta aún más desde su terraza sobre el mar, perfecta para una comida o cena especial mientras el sonido de las olas acompaña la velada. @puntacanaresort

Jellyfish Beach

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Hay lugares donde el paisaje hace gran parte del trabajo, y Jellyfish es uno de ellos. Rodeado de palmeras, arena blanca y vistas infinitas al mar de Bávaro, este restaurante se ha convertido en uno de los favoritos para celebrar ocasiones especiales frente a la playa.

Su cocina mezcla influencias caribeñas, europeas y americanas en una carta donde los pescados y mariscos frescos son protagonistas. Desde ceviches y paellas hasta langosta a la parrilla, cada plato se disfruta aún más acompañado de un cóctel tropical y el sonido del mar de fondo.

El ambiente relajado y romántico lo convierte en una apuesta segura para un almuerzo largo o una cena al atardecer. @jellyfishpuntacana

Porto by mosquito

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Bohemio, elegante y con una energía relajada que engancha desde que llegas, Porto by Mosquito, que encuentras en la Playa Portillo (Las Terrenas), se ha convertido en uno de esos lugares donde siempre provoca quedarse un poco más.

Su propuesta gastronómica -que incluye opciones de todo tipo- mezcla la cocina internacional con influencias peruanas en platos que van desde ceviches y tataki de atún hasta lomo saltado y postres irresistibles.

Durante el día, el ambiente se presta para un brunch frente al mar entre música en vivo y mimosas; mientras que por la noche, las luces, la brisa y el sonido de las olas crean el escenario perfecto para una celebración mucho más especial. @portobymosquito

Vuelve a la vida en el mar

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Con nueva casa frente al Caribe, Vuelve a la vida aterriza en Boca Chica con esta propuesta que mezcla sofisticación, diseño y mucha vibra tropical. Desde el primer momento, el espacio invita a desconectarse de la ciudad y entrar en otro ritmo, mucho más relajado.

La experiencia gastronómica, de la mano de los chefs Pedro Mota y Carlos Romero, gira alrededor de una cocina méxico-japonesa donde el producto marino es el protagonista absoluto.

Entre ceviches, rolls, cócteles y buena música, el lugar logra ese balance entre un beach club elegante y una escapada sin pretensiones. Un plus: al caer la tarde, el ambiente se transforma por completo y los atardeceres terminan convirtiéndose en parte del espectáculo. @vuelvealavida.mar

Neptuno´s

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Hablamos de un restaurante que forma parte de la memoria de muchas familias dominicanas. Un lugar donde padres, hijos y ahora nietos han compartido celebraciones frente al mar, convirtiéndolo en un clásico de Boca Chica y en escenario de incontables recuerdos familiares.

Su propuesta mezcla sabores mediterráneos con pescados y mariscos frescos, destacando especialmente las ostras y productos del mar.

Un ambiente relajado, las vistas al agua, la música en vivo y una carta pensada para todos los gustos

-incluyendo opciones vegetarianas y veganas- lo hacen ideal para celebrar en familia sin complicaciones y disfrutar largas sobremesas frente al Caribe. @neptunosrd