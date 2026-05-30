Realizarán el evento gastronómico "Bazar que Suma: Sabores que Transforman"

La actividad tiene como objetivo generar recursos que contribuyan a ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las participantes de sus programas. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Construcción-Yo anunció la realización de "Bazar que Suma: Sabores que Transforman", una experiencia gastronómica con propósito social que se celebrará el próximo 30 de mayo en Santo Domingo.

La iniciativa busca combinar gastronomía, entretenimiento y solidaridad para recaudar fondos destinados a los programas de capacitación y empoderamiento que desarrolla la organización en favor de mujeres vinculadas al sector de la construcción en República Dominicana.

El evento contará con propuestas culinarias elaboradas por chefs emergentes, una selección de cócteles y postres, así como una subasta silenciosa y una rifa especial con motivo del Día de las Madres.

De acuerdo con la entidad, la actividad tiene como objetivo generar recursos que contribuyan a ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las participantes de sus programas.

"Bazar que Suma busca demostrar cómo la unión entre la comunidad y las iniciativas solidarias puede generar cambios reales y sostenibles", destacó la fundación mediante un comunicado.

La Fundación Constru-Yo es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la inclusión, capacitación y crecimiento de las mujeres dentro de la industria de la construcción.