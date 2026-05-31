Una guía gastronómica para ofrecer a mamá lo mejor de lo nuestro

República Dominicana es el primer país en el que la Guía Macarfi ha expandido sus fronteras fuera de España. ( FREEPIK )

Hoy es uno de esos días en los que la mente se concentra en encontrar la mejor opción para celebrar el Día de las Madres en República Dominicana. Cuando se trata de homenajear a mamá, cualquier criterio no basta para tomar una decisión.

Por suerte, República Dominicana es el primer país en el que la Guía Macarfi ha expandido sus fronteras fuera de España, lo que nos brinda una excelente referencia para destacar los restaurantes de gastronomía local mejor valorados en su edición 2026.

Uno de los aspectos más interesantes de esta entrega es su apuesta por descentralizar la oferta gastronómica, incorporando establecimientos de gran calidad ubicados fuera de los principales centros urbanos y que, en ocasiones, podrían pasar desapercibidos.

En futuras ediciones, la guía promete seguir ampliando su alcance hacia más destinos del país, tal como lo ha hecho en España, su mercado de origen.

Con un sistema basado en la valoración independiente de sus embajadores —personas con sensibilidad gastronómica y criterio propio—, la guía ofrece una clasificación que toma en cuenta no solo la calidad de la cocina, sino también aspectos como el servicio, la ambientación y la relación calidad-precio.

La Vega y La Altagracia lideran el ranking

En esta edición, el interior del país reclama un protagonismo especial. Rancho Chito, ubicado en La Vega, encabeza la lista con una puntuación de 7.5, consolidándose como el principal referente de la cocina dominicana en este ciclo.

Le sigue muy de cerca Santa Mulata, en La Altagracia, con una calificación de 7.4, confirmando que la excelencia gastronómica se extiende a lo largo de toda la geografía nacional.

La Vega también destaca en el Top 10 con otros establecimientos de gran solidez, como El Sol y Con Sabor, mientras que Don Pirón, en Samaná, comparte la puntuación de 7.3 con los restaurantes santiagueros Casa Musa by Chef Leandro Díaz y Campuno.

En el corazón de la diversidad

Santiago de los Caballeros se consolida como uno de los grandes bastiones de la gastronomía nacional. Además de Casa Musa by Chef Leandro Díaz y Campuno, la guía resalta propuestas como Las Canas Bistro (7.2) y La Stela (7.0).

Estas valoraciones son el resultado del trabajo de más de 2,000 embajadores que contribuyen con opiniones contrastadas para ayudar a los usuarios a encontrar el restaurante ideal para cada ocasión.

Los obligatorios de Santo Domingo

La capital dominicana mantiene su relevancia con establecimientos que forman parte de la identidad gastronómica local. El Mesón de Bari (7.1) y Jalao (7.0) figuran entre los mejores valorados de Santo Domingo, seguidos por opciones tradicionales como El Higüero (6.9) y Adrián Tropical (6.8).

Los tops de esencia local

A continuación, se detalla el listado de los restaurantes de cocina dominicana que resaltan en la Guía Macarfi 2026:

Restaurantes Puntuación Provincia Rancho Chito 7.5 La Vega Santa Mulata 7.4 La Altagracia

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