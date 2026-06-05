Curcio y Felice: apuestas italianas que ganan espacio en Santo Domingo
Los conceptos apuestan por una propuesta italiana contemporánea inspirada en nuevas dinámicas de consumo y experiencias gastronómicas
Curcio y Felice nacen de la visión de Francesco Curcio, fundador de Il Caminetto, y Filippo Saccani, quienes desarrollaron una propuesta inspirada en la tradición italiana, adaptada a una dinámica más rápida, casual y contemporánea, sin comprometer la autenticidad ni la alta calidad de sus productos.
La primera ubicación de Curcio en la Ciudad Colonial fue concebida dentro de uno de los espacios culturales y turísticos más activos de Santo Domingo, apostando por una experiencia social, dinámica y accesible alrededor de la pizza italiana contemporánea.
El crecimiento de la marca y la respuesta positiva del público motivaron posteriormente la apertura de Curcio Piantini, ubicada en la calle Federico Geraldino esquina Gustavo Mejía Ricart, acercando así la experiencia a clientes de sectores como Naco y Piantini.
Esta nueva ubicación se diferencia además por contar con un espacio más amplio, una atractiva terraza y una propuesta gastronómica ampliada, incorporando nuevos platos que complementan la experiencia original.
Como parte de esta evolución también nace Felice, un concepto enfocado principalmente en delivery y take out, creado para quienes buscan disfrutar la esencia de la marca desde una dinámica más práctica y flexible.
Su propuesta se inspira en la pizza estilo neoyorquino, incorporando influencias y sabores provenientes de Roma, manteniendo siempre la calidad y autenticidad de la cocina italiana como sello principal.
Actualmente, Curcio y Felice forman parte de una propuesta gastronómica que continúa evolucionando dentro de la capital dominicana, destacándose por la autenticidad de sus ingredientes, la calidad de sus productos y una visión contemporánea de la gastronomía italiana adaptada al mercado local.
Como parte de esta nueva etapa, Curcio se prepara además para desarrollar una temporada de verano llena de nuevos sabores, experiencias y propuestas especiales que serán anunciadas próximamente a través de sus plataformas digitales y comunicados oficiales.
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- La marca resalta además que ambos conceptos son pioneros en República Dominicana en desarrollar este tipo de experiencia alrededor de la pizza italiana contemporánea, integrando técnicas tradicionales, innovación e identidad propia dentro de la escena gastronómica local.