Confundir novedad con relevancia

Inteligencia artificial, comunicación y reputación se han convertido en el nuevo desafío de las marcas en la era digital. ( SHUTTERSTOCK )

Durante años, las organizaciones entendieron la innovación como una carrera por acceder primero a la tecnología. Tener la plataforma más avanzada, el formato más novedoso o la herramienta más sofisticada representaba, en teoría, una ventaja competitiva.

Pero la acelerada democratización de la inteligencia artificial, la realidad aumentada y las experiencias inmersivas está modificando esa lógica. La ventaja ya no está en el acceso, sino en la capacidad de construir narrativas memorables.

Hoy cualquier empresa puede producir imágenes hiperrealistas, automatizar contenidos, desarrollar entornos virtuales o personalizar experiencias digitales.

En la actualidad, lo que hasta hace pocos años parecía exclusivo de grandes corporaciones tecnológicas ahora está al alcance de organizaciones medianas e incluso pequeñas. La barrera técnica cayó y, en consecuencia, cuando la tecnología abunda, deja también de ser diferencial.

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Qué hace sentir una marca

Este cambio obliga a replantear una idea central en comunicación y reputación; y es que las audiencias ya no solo recuerdan lo que una marca muestra, sino lo que les logra hacer sentir.

La experiencia inmersiva dejó de ser un recurso visual. Ahora es una herramienta de construcción emocional. Aquí aparece el verdadero desafío estratégico porque la tecnología, por sí sola, no genera conexión y menos aún confianza. Las organizaciones se diferencian en la capacidad de utilizar esas herramientas para construir relatos memorables, coherentes y emocionalmente significativos.

La industria del entretenimiento entendió esto antes que nadie. Durante años, la conversación estuvo centrada en los efectos especiales, la calidad gráfica o la capacidad de recrear universos virtuales cada vez más complejos. Pero, el tiempo ha demostrado que la sofisticación técnica no garantiza impacto, ya que si bien la tecnología impresiona; la narrativa permanece.

Algo similar comienza a ocurrir en el mundo corporativo. Muchas organizaciones siguen abordando la innovación desde una visión instrumental al incorporar inteligencia artificial, abrir nuevos canales, desarrollar experiencias interactivas o sumarse a cada tendencia digital. Sin embargo, en numerosos casos, esa acumulación tecnológica no logra traducirse en una narrativa clara ni en una identidad reconocible.

Y este es, precisamente, uno de los grandes riesgos del momento que estamos viviendo que es confundir novedad con relevancia. No toda innovación genera significado y no toda experiencia tecnológica construye reputación.

La sobreproducción de contenidos, la hiperestimulación visual y la fragmentación de las audiencias están haciendo cada vez más difícil capturar atención de manera sostenible. En ese contexto, lo inmersivo ya no impresiona por sí mismo. La verdadera diferencia está en la capacidad de generar permanencia emocional.

Estrategia vs. tecnología

Por esto el debate dejó de ser tecnológico y comenzó a ser estratégico. La pregunta ya no es qué herramientas utilizar, sino qué experiencia queremos construir y qué mensaje queremos dejar en quienes interactúan con nuestras marcas o instituciones.

En comunicación, esto supone un cambio profundo. Durante años, muchas organizaciones operaron bajo modelos lineales de difusión, limitándose a emitir mensajes, controlar canales y administrar narrativas.

Hoy esta lógica resulta insuficiente. La conversación pública es más descentralizada, más dinámica y mucho menos controlable. La empresa deja de tener un único centro emisor para convertirse en un nodo permanente de interacciones, interpretaciones y experiencias.

En ese entorno, la reputación se construye menos desde lo que se declara y más desde lo que las personas experimentan.

La tecnología seguirá evolucionando a una velocidad extraordinaria. Veremos herramientas más sofisticadas, entornos más inmersivos y sistemas capaces de anticipar comportamientos con una precisión cada vez mayor.

Pero la discusión realmente importante será quién logra construir confianza, quién consigue generar sentido y quién entiende que la comunicación no consiste únicamente en captar atención, sino en permanecer en la memoria colectiva.

La tecnología puede amplificar experiencias. La reputación, en cambio, seguirá dependiendo de la capacidad de generar "historias" memorables.