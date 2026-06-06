Donación de órganos y trasplantes en República Dominicana: entre avances y desafíos

Cada 6 de junio se conmemora el Día Mundial del Paciente Trasplantado, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y el impacto que tiene en la vida de miles de personas.

El trasplante de riñón es el procedimiento de órganos sólidos más frecuente en la República Dominicana. Históricamente, ha representado la gran mayoría de estas cirugías en el país, superando ampliamente a otros órganos, como el hígado.

Para quienes padecen enfermedad renal crónica avanzada, recibir un trasplante no solo representa una alternativa médica: es la oportunidad de recuperar independencia, mejorar su calidad de vida y retomar muchas de las actividades que la enfermedad suele limitar.

Según explica el doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo y coordinador de Trasplante del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), este procedimiento sigue siendo la opción terapéutica que ofrece mejores resultados para estos pacientes, tanto en términos de supervivencia como de bienestar a largo plazo.

Panorama en República Dominicana

En el país, la enfermedad renal crónica constituye un importante problema de salud pública, con una alta carga de pacientes que requieren terapias sustitutivas como la diálisis o el trasplante.

Según el doctor Bengoa, alrededor de 6,000 pacientes reciben algún tipo de terapia de reemplazo renal, principalmente hemodiálisis, y cada año ingresan aproximadamente 2,000 nuevos pacientes que requieren tratamiento, aumentando la presión sobre el sistema de salud.

Aunque el trasplante es la mejor alternativa terapéutica, el número de procedimientos realizados sigue siendo limitado. En promedio, se realizan entre 60 y 65 trasplantes renales al año, una cifra insuficiente frente a la cantidad de personas que esperan una oportunidad.

El principal reto es la brecha entre la demanda y la disponibilidad de donantes, ya que los órganos no alcanzan para cubrir las necesidades. Esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de donación en la población.

Cobertura de los trasplantes renales

Entre los avances más importantes en materia de trasplantes renales, Bengoa destaca la aprobación de la Resolución 533-01 del Consejo Nacional de Seguridad Social, que garantiza cobertura integral para estos procedimientos a través de los seguros de salud del sistema dominicano.

La resolución otorga 3.5 millones de pesos anuales para cubrir cirugía, estudio del paciente, atención del donante, medicamentos inmunosupresores y seguimiento posterior, tanto en regímenes subsidiados como contributivos.

"Esta cobertura elimina una de las principales barreras económicas y amplía las posibilidades de tratamiento para la mayoría de la población", asegura el especialista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/ignacio-bengoa-2-33e2975c.jpg

"Donar es un gesto de amor, de altruismo, de solidaridad" Doctor Ignacio Bengoa Nefrólogo “

Desmontando mitos sobre la donación de órganos

Aunque la donación de órganos es un acto que puede salvar múltiples vidas, aún existen muchas creencias erróneas que generan temor o desconfianza en la población. El doctor Ignacio Bengoa aclara algunas de las dudas más frecuentes:

1. "Si me registro como donante, no intentarán salvarme la vida"

Uno de los mitos más comunes es pensar que los médicos priorizan la extracción de órganos sobre salvar al paciente. Bengoa asegura que esto es completamente falso: la prioridad de cualquier equipo médico es siempre preservar la vida del paciente.

Solo en casos muy específicos, en unidades de cuidados intensivos y tras agotar todos los esfuerzos médicos, se evalúa la posibilidad de donación.

2. "Los órganos pueden extraerse en cualquier circunstancia"

Contrario a lo que se cree, la donación solo es posible en condiciones controladas: el fallecimiento debe ocurrir en un hospital, con el paciente conectado a soporte vital y tras múltiples evaluaciones médicas que confirmen la viabilidad de los órganos.

3. "Los cuerpos quedan desfigurados después de donar"

Muchas personas temen que la donación afecte la apariencia del cuerpo del fallecido o impida el velatorio. Bengoa explica que esto no es cierto. La intervención se realiza con el mismo cuidado que cualquier cirugía, respetando siempre el cuerpo, y la familia puede velar a su ser querido sin problemas.

4. "Se pueden donar órganos de niños a adultos"

Existen teorías sobre tráfico de órganos entre niños y adultos, pero estos escenarios no corresponden a la realidad médica. Los procesos de donación son complejos, requieren compatibilidad entre donante y receptor, y equipos altamente especializados. Por ejemplo, un receptor de riñón puede pasar hasta tres meses en evaluación antes de ser considerado apto.

5. "Basta con decir que quiero donar en vida"

Si bien expresar la voluntad de donar es importante, la decisión final suele recaer en la familia al momento del fallecimiento. Por eso, hablar del tema en vida con los seres queridos es fundamental.

Bengoa aconseja: "Es mejor que la familia lo sepa; en un momento de dolor, esa conversación puede ayudar a tomar una decisión más clara".

La donación sigue siendo un acto voluntario de amor y solidaridad, y el equipo médico respeta siempre la decisión de los familiares.

Te puede interesar El trasplante renal en vida, clave para evitar el deterioro por diálisis