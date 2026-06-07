Las precauciones que debes conocer antes de usar los somníferos

La mayoría de los somníferos de venta libre contienen antihistamínicos, sustancias que producen somnolencia. ( FREEPIK )

Dormir bien es una necesidad biológica tan importante como alimentarse o mantenerse hidratado. Sin embargo, cuando el insomnio aparece, muchas personas buscan una solución rápida en los somníferos de venta libre o uno que otro que le recetó el médico a un amigo.

Hay que tener en cuenta que toda medicación tiene un riesgo y es tarea de un especialista médico determinar cuál es aquella que menos impacto hará en cada paciente, luego de evaluarlo.

Nos adentramos en las investigaciones de los especialistas de Mayo Clinic y en ellas encontramos advertencias que quizás deberías tomar en cuenta si estas pensando darte una "ayudita" para dormir hoy.

Los somníferos de venta sin receta médica pueden ayudar de manera temporal, indican los textos médicos de la destacada clínica. También aclaran que éstos no están diseñados para convertirse en una solución permanente a los problemas de sueño. De hecho, su uso requiere varias precauciones para evitar efectos adversos y complicaciones de salud.

¿Solución milagrosa?

De ninguna manera. La mayoría de los somníferos de venta libre contienen antihistamínicos, sustancias que producen somnolencia. Aunque pueden ser útiles ocasionalmente, el organismo suele desarrollar tolerancia a sus efectos en poco tiempo, explican en Mayo Clinic.

Esto significa que, mientras más se utilizan, menos efectivos resultan para inducir el sueño. Además, aún existen interrogantes sobre la seguridad y la eficacia de estos medicamentos cuando se emplean durante períodos prolongados.

Justamente es aquí donde toma mayor importancia la consulta médica oportuna, pues será quien verifique si realmente lo necesitas, determinará o buscará la causa del por qué se te dificulta el sueño y verificará cuál medicamento podría interactuar con otros tratamientos o con condiciones médicas preexistentes.

También es fundamental confirmar cuál es la dosis adecuada para cada persona, ya que factores como la edad, el peso y el estado general de salud pueden influir en la respuesta al medicamento.

No son adecuados para todos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/2149451297-018cd44f.jpg Muchas personas creen que el efecto del somnífero desaparece al despertar, pero no siempre es así. (FREEPIK)

Algunos ingredientes presentes en los somníferos, como la difenhidramina y la doxilamina, no se recomiendan para personas con determinadas condiciones médicas.

Entre ellas se encuentran el glaucoma de ángulo cerrado, la úlcera péptica y la retención urinaria. Asimismo, los expertos señalan que estos productos pueden representar riesgos durante el embarazo y la lactancia.

En los adultos mayores de 65 años, la precaución debe ser aún mayor. Diversos estudios han asociado el uso frecuente de ciertos antihistamínicos con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Datos a tomar en cuenta

Nunca deben mezclarse con alcohol: El alcohol potencia los efectos sedantes de estos medicamentos, lo que puede provocar somnolencia excesiva, alteraciones en la respiración, disminución de los reflejos y un mayor riesgo de accidentes.

Atención a los efectos del día siguiente: Muchas personas creen que el efecto del somnífero desaparece al despertar, pero no siempre es así. Los especialistas explican que algunos usuarios pueden experimentar una especie de "resaca medicamentosa", caracterizada por cansancio, aturdimiento, lentitud mental y dificultad para concentrarse.

Cuando el insomnio persiste: Si los problemas para dormir se mantienen durante semanas o meses, los expertos recomiendan buscar ayuda profesional en lugar de depender de los somníferos. En muchos casos, los cambios en el estilo de vida, la higiene del sueño y la terapia cognitivo-conductual pueden ofrecer mejores resultados a largo plazo. Estas estrategias ayudan a desarrollar hábitos saludables y a crear un entorno más favorable para el descanso.

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