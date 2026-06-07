Mitos sobre el hipotiroidismo: verdades que toda persona debe conocer

El hipotiroidismo está rodeado de creencias erróneas que pueden retrasar el diagnóstico o dificultar un tratamiento adecuado. ( FREEPIK )

Cada vez más personas escuchan hablar del hipotiroidismo, una condición que ocurre cuando la glándula tiroides produce menos hormonas de las que el organismo necesita. Sin embargo, pese a su frecuencia, sigue rodeada de creencias erróneas que pueden retrasar el diagnóstico o dificultar un tratamiento adecuado.

En el marco del Mes de la Concientización de la Tiroides, la endocrinóloga, internista y nutrióloga clínica Sherezade Hasbún explica cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre esta enfermedad y por qué es importante desmontarlos.

Mito 1: "La levotiroxina hace engordar"

Esta es una de las afirmaciones más frecuentes entre los pacientes recién diagnosticados. Sin embargo, la especialista aclara que ocurre justamente lo contrario.

Cuando el hipotiroidismo está controlado con la dosis adecuada de levotiroxina, el metabolismo recupera su funcionamiento normal, lo que ayuda a estabilizar el peso corporal. El aumento de peso suele ser una consecuencia de la enfermedad sin tratar, no del medicamento.

Mito 2: "No puedo comer brócoli, coliflor o repollo"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/140364-dbeb66aa.jpg El brócoli, la col, el repollo y la coliflor, han sido injustamente señalados como enemigos de la tiroides. (FREEPIK)

Los llamados alimentos bociógenos, como el brócoli, la col, el repollo y la coliflor, han sido injustamente señalados como enemigos de la tiroides.

La doctora Hasbún explica que estos alimentos solo podrían interferir con la producción hormonal cuando se consumen en cantidades excesivas y, además, gran parte de ese efecto desaparece al cocinarlos. En una alimentación equilibrada no representan un riesgo significativo para la mayoría de las personas.

Mito 3: "El hipotiroidismo subclínico nunca necesita tratamiento"

No siempre es así. Aunque algunos casos pueden mantenerse únicamente bajo observación médica, existen situaciones en las que el tratamiento es necesario.

Las mujeres que desean embarazarse, las embarazadas y las personas con factores de riesgo cardiovascular forman parte de los grupos que pueden requerir intervención temprana para evitar complicaciones.

Mito 4: "Si ya me siento bien, puedo suspender el medicamento"

La mejoría de los síntomas no significa que la enfermedad haya desaparecido.

La especialista advierte que suspender la levotiroxina sin supervisión médica puede provocar la reaparición de síntomas y aumentar el riesgo de complicaciones. La decisión de modificar o retirar el tratamiento debe ser tomada únicamente por el endocrinólogo, tras una evaluación clínica y de laboratorio.

Mito 5: "Los suplementos naturales sustituyen la levotiroxina"

Aunque nutrientes como el yodo, el zinc y el selenio son importantes para la salud tiroidea, no sustituyen el tratamiento médico.

Actualmente no existe evidencia científica que demuestre que los suplementos naturales puedan reemplazar la levotiroxina. Estos productos pueden complementar una alimentación adecuada cuando existe una deficiencia nutricional, pero nunca deben considerarse una alternativa terapéutica.

Una condición que suele pasar desapercibida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/45403-8b61f2df.jpg Una simple prueba de sangre para medir la hormona estimulante de la tiroides (TSH) puede ser suficiente para detectar la enfermedad de manera temprana (FREEPIK)

El hipotiroidismo continúa siendo una condición subdiagnosticada en América Latina debido a que sus síntomas suelen confundirse con estrés, cansancio o depresión. Fatiga persistente, intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, alteraciones del estado de ánimo y cambios de peso son algunas de las señales que pueden alertar sobre un problema tiroideo.

Según la endocrinóloga, una simple prueba de sangre para medir la hormona estimulante de la tiroides (TSH) puede ser suficiente para detectar la enfermedad de manera temprana.

"Con el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes puede llevar una vida completamente normal", destaca Hasbun, quien insiste en que la información basada en evidencia es la mejor herramienta para combatir los mitos y promover una mejor salud tiroidea.

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