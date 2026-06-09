"Ganémosle" regresa al Jardín Botánico para seguir promoviendo la prevención y la educación

Imagen de una de las pasadas ediciones de la caminata "Ganémosle a la diabetes". ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Aprendiendo a Vivir anunció la celebración de la décimo tercera edición de "Ganémosle", la principal caminata de concienciación y prevención sobre diabetes en la República Dominicana, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio a las 8:00 de la mañana en el Jardín Botánico Nacional.

Tras una emotiva edición en 2025, en la que la organización celebró sus 20 años de trayectoria, la Fundación continúa fortaleciendo su misión de educar, acompañar y promover estilos de vida saludables para las personas que viven con diabetes y para toda la población dominicana.

"Ganémosle representa el poder de la educación, la prevención y el acompañamiento. Cada año reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando conciencia sobre la diabetes y de construir una sociedad más informada y solidaria con quienes viven con esta condición", expresó José Antonio López, presidente de la Fundación Aprendiendo a Vivir.

La edición 2026 contará con una programación diseñada para toda la familia, que incluirá estaciones de salud, charlas educativas impartidas por especialistas, música en vivo, clases de Latin Mix, una divertida zona infantil, activaciones de marcas aliadas y múltiples experiencias orientadas a promover el bienestar y la adopción de hábitos saludables.

Como parte de la agenda de entretenimiento y celebración, el evento contará con la participación especial de Adriana Torrón, quien se sumará a esta importante causa llevando un mensaje de bienestar, inclusión y conciencia a los asistentes.

La actividad forma parte de los esfuerzos permanentes de la Fundación por sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano, el acceso a la educación en diabetes y la necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen una mejor calidad de vida para quienes viven con esta condición.

Desde su creación, "Ganémosle a la Diabetes" se ha convertido en mucho más que una caminata.

A lo largo de sus trece ediciones, la iniciativa ha logrado movilizar a miles de familias, profesionales de la salud, voluntarios, empresas e instituciones comprometidas con la prevención y el control de una condición que afecta a más de un millón de dominicanos.

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados a los programas educativos y de acompañamiento que desarrolla la Fundación Aprendiendo a Vivir, beneficiando a niños, jóvenes y adultos con diabetes en todo el país.

Cómo participar

Las inscripciones estan disponibles a través de los canales oficiales de la Fundación. Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales de @ganemosle y @aprendiendoavivirrd.

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