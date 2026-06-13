El Alzheimer podría comenzar mucho antes de lo que imaginamos

Muchos biomarcadores relacionados con el Alzheimer muestran que los cambios comienzan a acelerarse en edades específicas. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando pensamos en la enfermedad de Alzheimer, solemos asociarla con olvidos frecuentes, confusión o dificultades para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, la ciencia está demostrando que la historia comienza mucho antes.

Un nuevo estudio liderado por investigadores de Mayo Clinic sugiere que los cambios biológicos relacionados con el Alzheimer podrían empezar a manifestarse desde finales de los 50 años, décadas antes de que aparezcan los síntomas más conocidos de la enfermedad.

Los hallazgos, publicados en Alzheimer´s & Dementia: The Journal of the Alzheimer´s Association, ofrecen una nueva perspectiva sobre el envejecimiento cerebral y podrían transformar la forma en que se detecta y aborda esta enfermedad en el futuro.

Un proceso silencioso que comienza años antes

El Alzheimer es la forma más común de demencia y afecta actualmente a cerca de 6.9 millones de personas mayores de 65 años en Estados Unidos.

Aunque todavía no existe una cura, los avances científicos han permitido comprender que la enfermedad no surge de forma repentina, sino que se desarrolla lentamente a lo largo de muchos años.

Proteínas como la beta-amiloide y la tau comienzan a acumularse en el cerebro mucho antes de que aparezcan los primeros problemas de memoria. Lo que hasta ahora no estaba claro era cuándo se aceleran esos cambios.

Para responder a esta pregunta, los investigadores analizaron datos de 2,082 participantes del Estudio de Mayo Clinic sobre el Envejecimiento, una investigación de larga duración que sigue la evolución de la salud cerebral en adultos mayores.

El equipo examinó biomarcadores sanguíneos, estudios de neuroimagen y pruebas cognitivas para identificar los momentos clave en los que los indicadores relacionados con el Alzheimer comienzan a cambiar.

La década de los 60: una etapa decisiva

Los resultados apuntan a que el primer punto de inflexión importante ocurre alrededor de los 60 años.

Los investigadores detectaron una disminución medible en el rendimiento cognitivo desde finales de los 50 años, seguida por una aceleración en la acumulación de amiloide cerebral durante los primeros años de la década de los 60.

Esta proteína forma placas en el cerebro y constituye una de las principales características biológicas del Alzheimer.

Según Mingzhao Hu, primer autor del estudio y profesor adjunto del Departamento de Ciencias Cuantitativas de la Salud de Mayo Clinic, muchos de los cambios observados tienden a concentrarse entre finales de los 50 y principios de los 70 años, una etapa que podría ser especialmente relevante para las estrategias de prevención.

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Lo que ocurre después de los 70

La investigación también identificó una segunda ventana crítica entre finales de los 60 y principios de los 70 años.

Durante este periodo se observó una aceleración más pronunciada de los biomarcadores relacionados con la proteína tau y con la neurodegeneración. Asimismo, varios marcadores sanguíneos mostraron cambios significativos, entre ellos GFAP, NfL y p-tau, todos asociados con procesos patológicos vinculados al Alzheimer.

Paralelamente, las imágenes cerebrales revelaron una pérdida de volumen más evidente en regiones fundamentales para la memoria, lo que refuerza la idea de que estos años representan una fase clave en la evolución de la enfermedad.

El papel de los análisis de sangre

Uno de los aspectos más esperanzadores del estudio es la creciente utilidad de los biomarcadores sanguíneos.

Tradicionalmente, el diagnóstico y seguimiento del Alzheimer ha dependido de técnicas complejas y costosas como las tomografías por emisión de positrones (PET) o la obtención de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los investigadores comprobaron que varios análisis de sangre reflejan patrones muy similares a los observados mediante neuroimagen.

Esto abre la puerta a métodos de detección más accesibles, menos invasivos y potencialmente aplicables a grandes grupos de población.

Jonathan Graff-Radford, neurólogo y autor sénior del estudio, señala que estos biomarcadores podrían convertirse en herramientas fundamentales para identificar qué personas tienen mayor riesgo y podrían beneficiarse de tratamientos preventivos en etapas tempranas.

Un nuevo paradigma: actuar antes de los síntomas

Más que una simple investigación sobre biomarcadores, este trabajo refleja un cambio profundo en la forma de entender el Alzheimer.

Durante décadas, los esfuerzos médicos se concentraron en tratar la enfermedad cuando los síntomas ya eran evidentes. Hoy, la atención se está desplazando hacia la detección precoz y la prevención, con la esperanza de intervenir antes de que el daño cerebral sea irreversible.

Los expertos advierten que estos resultados describen tendencias generales de la población y no permiten predecir exactamente qué ocurrirá en cada individuo. Sin embargo, proporcionan una hoja de ruta valiosa para futuras investigaciones y para el desarrollo de programas de cribado más precisos.

El estilo de vida importa

Aunque la genética influye en el riesgo de desarrollar Alzheimer, cada vez más estudios muestran que factores relacionados con el estilo de vida pueden ayudar a preservar la salud cerebral.

Mantener una actividad física regular, controlar la presión arterial, dormir adecuadamente, estimular la mente y cultivar relaciones sociales activas son hábitos que contribuyen a un envejecimiento más saludable.

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