¿Sabes cuál es el impacto de la comida de los humanos a las mascotas?

Aunque compartir los alimentos de la familia con los animales es una costumbre que nace del cariño, podría estar comprometiendo el bienestar de millones de animales cuando no responde a sus necesidades nutricionales específicas. ( FREEPIK )

En República Dominicana, compartir la comida del hogar con perros y gatos es una práctica habitual que refleja el estrecho vínculo afectivo entre las mascotas y sus familias.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, aunque es un miembro del hogar que necesita cuidado y cariño, no es un ser humano y su bienestar requiere elementos diferentes a los de las personas.

Uno de ellos es la comida, que los veterinarios advierten que, aunque compartir los alimentos de la familia con los animales es una costumbre que nace del cariño, podría estar comprometiendo el bienestar de millones de animales cuando no responde a sus necesidades nutricionales específicas.

La veterinaria Alejandra Núñez explica que ingredientes como el ajo, la cebolla y el xilitol, un edulcorante artificial, pueden ser tóxicos para las mascotas y provocar graves complicaciones de salud en perros.

Para ella alimentar a una mascota va más allá de saciar su apetito. Su organismo requiere nutrientes en cantidades y proporciones distintas a las de los seres humanos, por lo que una dieta casera sin formulación adecuada puede resultar insuficiente.

Se estima que en República Dominicana viven cerca de 1.8 millones de perros y gatos, y que la mayoría se alimenta con comida preparada en casa o con combinaciones de esta y alimentos procesados.

Estudios regionales indican que seis de cada diez hogares optan por este tipo de alimentación, mientras que apenas alrededor del 30 % utiliza alimentos balanceados de manera regular.

La evidencia científica plantea importantes desafíos. Investigaciones internacionales han encontrado que hasta el 95 % de las dietas caseras para perros presentan deficiencias nutricionales que pueden afectar su crecimiento, sistema inmunológico y calidad de vida.

Nutrientes esenciales que suelen faltar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/13/2149486393-d3e66610.jpg Una alimentación desbalanceada puede tener efectos tanto inmediatos como a largo plazo. (FREEPIK)

Uno de los principales problemas identificados por los especialistas es la ausencia o insuficiencia de nutrientes esenciales.

Según Núñez, algunas dietas caseras aportan menos del 20 % del calcio que necesita un perro para mantener una estructura ósea saludable y apenas un 4.4 % de la vitamina D requerida para múltiples funciones metabólicas.

"Esto no significa que la comida casera sea perjudicial por sí sola, sino que, sin una formulación específica y supervisada, resulta muy difícil cubrir todos los requerimientos nutricionales de perros y gatos", explica la veterinaria.

Consecuencias para la salud

Una alimentación desbalanceada puede tener efectos tanto inmediatos como a largo plazo.

Entre las principales consecuencias figuran las deficiencias de vitaminas y minerales, que pueden derivar en anemia, debilidad, alteraciones inmunológicas y deterioro de la calidad del pelaje.

En cachorros y gatitos, los riesgos son aún mayores, ya que una nutrición inadecuada puede afectar su crecimiento y desarrollo. También pueden presentarse enfermedades osteoarticulares, trastornos digestivos, obesidad o bajo peso, además de un incremento en el riesgo de padecer enfermedades metabólicas como la diabetes.

"La alimentación influye directamente en la expectativa y calidad de vida de las mascotas. Una dieta deficiente puede generar problemas que se manifiestan años después", señala Núñez.

El peligro de los alimentos ultraprocesados

La especialista también llama la atención sobre el consumo de alimentos ultraprocesados destinados a humanos, una práctica frecuente en muchos hogares.

Aunque estos productos pueden parecer inofensivos, contienen niveles elevados de sal, azúcar, grasas y aditivos que no forman parte de los requerimientos nutricionales de perros y gatos.

A diferencia de las personas, los animales metabolizan estos ingredientes de manera distinta, por lo que su consumo habitual puede favorecer la aparición de obesidad, diabetes, trastornos gastrointestinales, pancreatitis, hipertensión, hipercolesterolemia e incluso enfermedades cardíacas.

Para la veterinaria, el desafío no consiste en cambiar la forma en que las familias expresan afecto hacia sus mascotas, sino en acompañar ese cariño con información basada en evidencia científica.

"Entender lo que necesitan también es una forma de quererlas", afirma.

En esta tarea es importante consultar con un médico veterinario antes de implementar dietas caseras y optar por planes alimenticios formulados para cubrir adecuadamente los requerimientos nutricionales de cada etapa de la vida de la mascota.