El Instituto del Casabe: una decisión que honra nuestra historia y proyecta nuestro futuro

Más que un alimento, el casabe es uno de los símbolos más auténticos de nuestra historia. ( SHUTTERSTOCK )

La reciente aprobación por parte del Senado de la República Dominicana del proyecto que crea el Instituto del Casabe constituye una noticia que merece ser celebrada por todos los que creemos en el valor de nuestra identidad cultural, gastronómica y productiva.

Más que un alimento, el casabe es uno de los símbolos más auténticos de nuestra historia.

Nacido de los conocimientos y técnicas desarrolladas por los pueblos taínos que habitaron esta isla mucho antes de la llegada de los europeos, ha logrado una hazaña excepcional: mantenerse vivo, vigente y presente en la mesa dominicana durante más de cinco siglos.

Pocos productos pueden exhibir semejante continuidad histórica. Y, en este contexto, no podemos dejar de mencionar su papel protagónico en las hazañas de la conquista y exploración del Nuevo Mundo.

Gracias a su extraordinaria durabilidad, facilidad de transporte y capacidad de conservación, el casabe acompañó numerosas expediciones y llegó a convertirse en un alimento esencial para navegantes, colonizadores y pobladores de amplios territorios del Caribe y América continental.

La creación de un Instituto del Casabe representa un reconocimiento formal de que este patrimonio merece ser protegido, investigado, promovido y desarrollado. Significa comprender que el casabe no pertenece únicamente al pasado, sino también al futuro de la República Dominicana.

Cómo impacta

Desde el punto de vista cultural, la iniciativa fortalece la preservación de conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación por productores y artesanos que han mantenido viva esta tradición.

Desde la perspectiva económica, abre nuevas oportunidades para miles de productores de yuca y elaboradores de casabe distribuidos en distintas regiones del país. Y desde el ámbito turístico y gastronómico, contribuye a consolidar uno de los productos más representativos de nuestra identidad culinaria.

La gastronomía contemporánea busca cada vez más productos auténticos, sostenibles, saludables y con una historia que contar. El casabe reúne todas esas condiciones. Es un alimento natural, libre de gluten, de extraordinaria versatilidad culinaria y profundamente vinculado a nuestras raíces.

No es casualidad que chefs dominicanos e internacionales lo hayan incorporado cada vez con mayor frecuencia a sus propuestas gastronómicas. Tampoco es casualidad que la tradición del casabe haya recibido reconocimiento internacional por su valor cultural.

Estamos ante un producto con capacidad para convertirse en uno de los grandes embajadores de la República Dominicana en el mundo.

La creación de este instituto también envía un mensaje importante: la gastronomía es mucho más que restaurantes y recetas. Es agricultura, cultura, historia, turismo, educación, innovación y desarrollo económico. Cuando un país protege y promueve sus productos identitarios, fortalece su marca nacional y genera nuevas oportunidades para sus comunidades.

Por ello, desde la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG) saludamos y felicitamos esta iniciativa legislativa, que constituye un paso significativo hacia la valoración de uno de los mayores legados de nuestra herencia taína. El Instituto del Casabe puede convertirse en una herramienta fundamental para investigar, documentar, preservar y proyectar este patrimonio hacia las nuevas generaciones.

El casabe nos recuerda de dónde venimos. Ahora, gracias a esta decisión del Senado, podemos aspirar a que se convierta también en un elemento central de nuestra narrativa gastronómica, un símbolo de identidad nacional y una poderosa herramienta para impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico de la República Dominicana.

La creación del Instituto del Casabe representa, en definitiva, una apuesta por nuestra memoria, nuestra identidad y nuestro futuro. Una decisión que honra el legado de nuestros antepasados y que permitirá proyectar al mundo uno de los mayores tesoros gastronómicos de la nación dominicana.