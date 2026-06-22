Dr. Pablo Mateo culmina especialización internacional en andrología avanzada

Comprometido con la actualización continua y la excelencia médica, el doctor Pablo Mateo, Cirujano Urólogo y Trasplantólogo Renal dominicano, anunció que culminó exitosamente un Fellowship en Andrología Avanzada en el Instituto LYX de Madrid, España, uno de los centros de referencia internacional en salud sexual masculina y cirugía reconstructiva urológica.

Durante varias semanas de entrenamiento intensivo, el doctor Mateo participó en más de 200 procedimientos y actividades académicas de alto nivel, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en áreas altamente especializadas de la urología moderna.

El programa incluyó entrenamiento avanzado en:

Cirugía de Prótesis de Pene para el tratamiento de la disfunción eréctil severa .

de Pene para el tratamiento de la . Implantación del Esfínter Urinario Artificial AMS 800 para el manejo de la incontinencia urinaria masculina.

Tratamiento integral de la Enfermedad de Peyronie, una condición que provoca curvatura del pene y afecta la calidad de vida de los pacientes y Técnicas de Engrosamiento y Remodelación Peneana mediante procedimientos mínimamente invasivos.

El Fellowship fue realizado bajo la dirección del reconocido urólogo internacional Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca y un destacado equipo multidisciplinario del Instituto LYX, centro líder en Europa en medicina sexual masculina, andrología y cirugía reconstructiva.

"Cuando se trabaja con pasión, estudiar nunca termina. Este entrenamiento representa una oportunidad extraordinaria para continuar ofreciendo a nuestros pacientes en República Dominicana tratamientos de última generación, respaldados por la evidencia científica y la experiencia internacional", expresó Mateo.

Procedimientos avanzados

Con esta formación, el especialista dominicano amplía la oferta de procedimientos avanzados disponibles para hombres que padecen disfunción eréctil, incontinencia urinaria, enfermedad de Peyronie y otras condiciones que impactan significativamente su salud y calidad de vida.

El Dr. Pablo Mateo agradeció al Instituto LYX, a su director Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, así como a Boston Scientific y Antilles Medical por el apoyo brindado durante esta importante etapa de formación profesional.

La capacitación continua y la incorporación de nuevas tecnologías constituyen pilares fundamentales de la práctica médica moderna, permitiendo que los pacientes dominicanos tengan acceso a tratamientos cada vez más innovadores, seguros y efectivos sin necesidad de salir del país.