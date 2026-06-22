La Chef Tita participará en el "Chef´s Table Festival" junto a 70 chefs de clase mundial

La cocina dominicana continúa conquistando espacios internacionales y, esta vez, lo hace de la mano de una de sus principales embajadoras.

Inés Páez Nin, mejor conocida como Chef Tita, anunció su participación en el Chef's Table Festival, el encuentro gastronómico organizado por la reconocida plataforma Chef's Table, vinculada a Netflix, que reúne a algunos de los chefs más influyentes y destacados del mundo.

La chef dominicana compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que representa este nuevo logro para su carrera y para la gastronomía nacional.

"Más que honrada de ser la primera dominicana en participar en esta extraordinaria plataforma", escribió Chef Tita en una publicación de Instagram. "Podré mostrar nuestra cocina, raíces, tradiciones y costumbres. Nuestra gastronomía cada vez más se abre camino y se da a conocer en los más grandes escenarios del mundo".

La embajadora de la cocina dominicana también agradeció la oportunidad de formar parte de esta experiencia junto a reconocidos colegas y amigos del mundo culinario.

La cuenta oficial de Chef's Table confirmó la participación de la chef en el próximo Chef's Table Festival, que se celebrará en agosto en Park City, Utah, Estados Unidos. En su anuncio destacó el creciente reconocimiento internacional de la cocina dominicana.

"La gastronomía dominicana tiene una nueva voz global y se dirige a Park City. Chef Tita se une a 70 chefs de clase mundial en el Chef's Table Festival este agosto", señala la publicación compartida por la organización.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, la chef ha trabajado para posicionar la riqueza gastronómica dominicana en mercados internacionales, promoviendo productos autóctonos y resaltando la identidad cultural que se expresa en cada plato. Su trabajo la ha convertido en una de las voces más influyentes de la cocina caribeña contemporánea.