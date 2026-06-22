Secrets Tides Punta Cana apuesta al lujo silencioso: el hotel donde el privilegio es desconectarse

Ubicado en Uvero Alto, Secrets Tides Punta Cana ha apostado por el concepto de "lujo silencioso", una tendencia que atrae a viajeros en busca de descanso y bienestar. ( FUENTE EXTERNA )

En una industria turística acostumbrada a competir con fiestas multitudinarias, espectáculos permanentes y una agenda inagotable de actividades, el exclusivo resort Secrets Tides Punta Cana ha decidido recorrer un camino distinto: convertir la tranquilidad en su principal atractivo.

Ubicado en las playas de Uvero Alto y operado bajo el paraguas de Hyatt Inclusive Collection, el hotel abrió sus puertas hace dos años y cinco meses con una propuesta orientada a viajeros que buscan privacidad, bienestar y experiencias de lujo alejadas del bullicio que tradicionalmente caracteriza a muchos complejos turísticos del Caribe.

Durante un press trip organizado del 19 al 21 de junio, en el que participó Diario Libre, el gerente general del complejo, Greivin Rodríguez, explicó cómo la propiedad ha logrado posicionarse en un segmento cada vez más demandado por viajeros nacionales e internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/1l-18a06a64.jpg

"Queremos que el huésped encuentre un espacio para detener el tiempo", resume Rodríguez al describir la filosofía del establecimiento.

La propuesta se aleja deliberadamente de los resorts enfocados en entretenimiento masivo para priorizar experiencias de descanso, bienestar y reconexión personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/slide-1-e237df11.jpg

La estrategia parece alinearse con una tendencia global que ha ganado fuerza después de la pandemia: el turismo wellness, un segmento en el que los viajeros buscan reducir el estrés, mejorar su bienestar físico y mental y conectar con entornos naturales cuidadosamente preservados.

El resultado es una propiedad donde predominan amplios jardines tropicales, espacios abiertos, experiencias de spa y una programación diseñada para favorecer la desconexión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/1l39-1-2cb82519.jpg Elgerente general del complejo, Greivin Rodríguez de Secrets Tides Punta Cana.

"El público dominicano nos está reconociendo como un referente de tranquilidad. No somos un hotel de fiesta; somos un hotel para relajarse, reconectar y disfrutar del lujo desde la calma", afirma el ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/15ae94a2-0cb8-4103-bd13-5d90bffb7556-115aac1a.jpg Foto de archivo tomada por Diario Libre.(EDDY VITTINI)

Sostenibilidad más allá del discurso

La apuesta por el bienestar no se limita a la experiencia del huésped.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los pilares operativos del resort.

Desde su diseño inicial, la propiedad incorporó amplias áreas verdes y sistemas orientados a reducir su impacto ambiental. Las habitaciones cuentan con tecnología inteligente de ahorro energético capaz de detectar la presencia del huésped para optimizar automáticamente el consumo de electricidad y climatización.

Actualmente, el hotel desarrolla además un proyecto de energía solar que permitirá suplir cerca del 28 % de su demanda eléctrica mediante fuentes renovables.

La reducción de plásticos de un solo uso también forma parte de la estrategia. Para ello, la propiedad ha instalado estaciones de agua conectadas directamente a sistemas de ósmosis, reduciendo significativamente el consumo de botellas plásticas en bares y restaurantes.

Los planes incluyen extender este modelo a los bloques de habitaciones, permitiendo que los huéspedes utilicen recipientes reutilizables durante toda su estancia.

La gestión de residuos sigue la misma lógica. Desde las áreas de limpieza hasta los centros de acopio, los materiales son clasificados para facilitar los procesos de reciclaje y disposición responsable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/9859b9c5-3f66-4824-b317-3f1fa2a13dbd-2b1fe08d.jpg Imagen de archivo de las instalaciones del hotel Secrets Tides Punta Cana.(EDDY VITTINI)

El hotel también ha incorporado iniciativas para involucrar directamente a los visitantes en prácticas sostenibles.

Entre ellas figuran jornadas de limpieza, actividades educativas sobre conservación ambiental y experiencias vinculadas al bienestar integral, como sesiones de meditación, yoga y terapia sonora.

Sin embargo, el enfoque va más allá de la sostenibilidad.

La administración ha identificado un cambio profundo en los hábitos de consumo del turista moderno.

"Las nuevas generaciones ya no quieren ver grandes cantidades de comida simplemente exhibidas. Buscan calidad, presentación, porciones adecuadas y una experiencia más responsable", explica Rodríguez.

Esa visión ha llevado a replantear incluso la operación gastronómica, privilegiando el control de desperdicios y una oferta más alineada con las tendencias contemporáneas.

Gastronomía internacional con sabor dominicano

Uno de los mayores retos para las cadenas hoteleras internacionales consiste en equilibrar estándares globales con identidad local.

Secrets Tides ha optado por hacerlo desde la cocina.

Aunque cuenta con restaurantes especializados en gastronomía italiana, asiática y sudamericana, cada concepto es dirigido por chefs con experiencia directa en las culturas culinarias que representan.

Al mismo tiempo, la cocina dominicana mantiene una presencia constante dentro de la oferta gastronómica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/fotografia-de-archivo-de-neymar-al-finalizar-el-partido-amistoso-previo-al-mundial-2026-entre-brasil-16-3675180c.jpg

Los huéspedes pueden encontrar platos tradicionales en el buffet principal y en distintos puntos del complejo, una decisión que responde tanto a las preferencias del mercado local como al creciente interés de los visitantes extranjeros por descubrir la identidad culinaria del país.

"El turista quiere conocer República Dominicana también a través de su comida", sostiene el ejecutivo.

La experiencia cultural constituye otro elemento diferenciador.

En lugar de limitarse a espectáculos nocturnos tradicionales, el hotel ha desarrollado actividades que acercan a los visitantes a diferentes expresiones de la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/1l3-4af8f80d.jpg

Talleres sobre cacao, ron, café, elaboración de sombreros artesanales y joyería local forman parte de una programación diseñada para mostrar una visión más amplia del país.

La intención es romper con la percepción de que Punta Cana es únicamente sol, playa y resort.

"Queremos que el huésped descubra que República Dominicana tiene mucho más que ofrecer y que nuestra cultura es parte esencial de la experiencia", señala Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/fotografia-de-archivo-de-neymar-al-finalizar-el-partido-amistoso-previo-al-mundial-2026-entre-brasil-17-7e2004f4.jpg

El reto del sargazo

Como ocurre con buena parte del Caribe, la llegada masiva de sargazo representa uno de los principales desafíos ambientales para la industria turística.

En respuesta, el hotel mantiene una brigada permanente de 25 colaboradores dedicados a la limpieza manual de las playas, complementada con equipos especializados utilizados de manera controlada para evitar procesos de erosión costera.

La medida no solo busca preservar la experiencia del visitante, sino también generar empleo directo en las comunidades cercanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/1l3-49bc8f9f.jpg

El valor de la gente

Aunque las instalaciones, la gastronomía y la ubicación constituyen activos fundamentales, Rodríguez insiste en que el principal diferencial del hotel sigue siendo su capital humano.

De una plantilla compuesta por cientos de colaboradores, apenas seis empleados son extranjeros.

El resto proviene de distintas regiones del país.

La empresa apuesta por programas de capacitación continua y oportunidades de crecimiento dentro de Hyatt Inclusive Collection, permitiendo que los colaboradores puedan desarrollar carreras profesionales tanto en República Dominicana como en otros destinos internacionales.

"El talento dominicano ha evolucionado enormemente y merece oportunidades para seguir creciendo", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/2304951599wxh-241770ac.jpg

Un refugio para el viajero contemporáneo

Con una ocupación impulsada principalmente por visitantes estadounidenses y una creciente presencia de huéspedes repetitivos dentro de su programa de fidelización, Secrets Tides Punta Cana parece haber encontrado un nicho cada vez más relevante dentro del turismo de lujo.

Mientras otros hoteles compiten por ofrecer más entretenimiento, más actividades o más estímulos, la propiedad de Uvero Alto apuesta por algo aparentemente simple, pero cada vez más escaso: silencio, bienestar y tiempo para desconectarse.

En una época marcada por la hiperconectividad y el ritmo acelerado de la vida moderna, quizás ese sea precisamente el mayor lujo.