Lo que todo hombre debe saber antes de tomar la decisión de la Vasectomía

La vasectomía es considerada uno de los métodos anticonceptivos más eficaces disponibles en la actualidad. ( SHUTTERSTOCK )

Durante años, la planificación familiar ha estado asociada principalmente a métodos anticonceptivos dirigidos a las mujeres. Sin embargo, cada vez más hombres están asumiendo un papel activo en las decisiones reproductivas de la pareja, encontrando en la vasectomía una alternativa segura, efectiva y permanente para evitar embarazos.

Así lo explica el doctor Erick Alberto Grullón Matos, quien señala que, pese a tratarse de un procedimiento ampliamente estudiado y realizado en todo el mundo, todavía persisten dudas y mitos que generan temor o desinformación entre muchos pacientes.

"La vasectomía está dirigida principalmente a hombres que ya han completado su deseo de tener hijos, tienen clara su decisión de no buscar embarazos en el futuro y desean participar activamente en la planificación familiar mediante un método anticonceptivo seguro y permanente", explica el especialista.

La importancia de la participación masculina en este ámbito también ha sido respaldada por organismos internacionales. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud reconocen la planificación familiar como un componente esencial de la salud sexual y reproductiva y promueven una mayor implicación de los hombres en estas decisiones.

Un procedimiento sencillo y altamente efectivo

La vasectomía es considerada uno de los métodos anticonceptivos más eficaces disponibles en la actualidad. Según el doctor Grullón, su efectividad supera el 99 % una vez se confirma la ausencia de espermatozoides mediante un espermatograma realizado después de la cirugía.

El procedimiento consiste en bloquear o cortar los conductos deferentes, pequeños canales encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos.

"Dicho de una manera simple, el hombre continúa eyaculando normalmente porque el semen sigue produciéndose, pero ya no contiene espermatozoides", explica.

Aunque existen procedimientos para intentar revertir la vasectomía, el especialista advierte que estos no garantizan la recuperación de la fertilidad, por lo que la decisión debe asumirse como permanente y ser evaluada cuidadosamente antes de realizarse.

La vida sexual no cambia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/erick-alberto-grullon-matos-3cc066d6.jpg Dr. Erick Alberto Grullón Matos (FUENTE EXTERNA)

Uno de los principales temores de quienes consideran someterse a una vasectomía es la posibilidad de que afecte su desempeño sexual. Sin embargo, el urólogo aclara que esta creencia carece de fundamento.

"La vasectomía no afecta la erección, el deseo sexual, la producción de testosterona, la eyaculación ni el desempeño íntimo", afirma.

Los testículos continúan funcionando de manera normal y produciendo las hormonas masculinas habituales. La única diferencia es que los espermatozoides dejan de formar parte del semen.

De hecho, muchos pacientes reportan una mayor tranquilidad emocional dentro de su relación de pareja después del procedimiento, al eliminar la preocupación por embarazos no planificados.

Técnicas modernas y recuperación rápida

Actualmente, las técnicas de vasectomía han evolucionado hacia procedimientos mínimamente invasivos, incluyendo la modalidad sin bisturí.

La cirugía se realiza con anestesia local y una sedación breve para garantizar la comodidad del paciente. Tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos y no requiere hospitalización, por lo que la persona puede regresar a casa el mismo día.

El especialista asegura que el dolor suele ser mínimo. Tras la intervención pueden presentarse molestias leves, inflamación o sensibilidad temporal, síntomas que generalmente se controlan con analgésicos comunes y reposo relativo.

Las complicaciones son poco frecuentes cuando la cirugía es realizada por un especialista y se siguen adecuadamente las recomendaciones médicas.

Cuidados después de la intervención

Durante las primeras 48 horas posteriores a la vasectomía, los especialistas suelen recomendar reposo relativo, uso de soporte escrotal, aplicación de compresas frías, evitar ejercicios intensos y suspender temporalmente las relaciones sexuales según indicación médica.

En la mayoría de los casos, los pacientes pueden reincorporarse a labores de oficina en pocos días y retomar actividades físicas más exigentes aproximadamente una semana después, dependiendo de su evolución.

No obstante, se recomienda acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre, dolor intenso, inflamación importante, sangrado persistente o signos de infección.

Un aspecto clave: la vasectomía no es inmediata

El doctor Grullón enfatiza que la cirugía no brinda protección anticonceptiva inmediata.

Tras el procedimiento, algunos espermatozoides pueden permanecer temporalmente dentro del sistema reproductivo masculino. Por esta razón, es necesario continuar utilizando otro método anticonceptivo hasta que un espermatograma confirme la ausencia total de espermatozoides en el semen.

"La confirmación mediante espermatograma es indispensable antes de suspender otros métodos anticonceptivos y garantizar la efectividad del procedimiento", subraya.

Asimismo, recuerda que la vasectomía no protege contra infecciones de transmisión sexual, por lo que el uso del preservativo continúa siendo recomendable en relaciones de riesgo.

Decisiones informadas para una mejor salud reproductiva

Para el especialista, la salud masculina también implica asumir responsabilidades relacionadas con la prevención y la planificación familiar.

En ese sentido, considera que la vasectomía representa una excelente alternativa para hombres que buscan una solución anticonceptiva definitiva, segura y efectiva, siempre que la decisión se tome de manera consciente y con la orientación adecuada.

"Lo más importante es recibir información confiable y acudir a evaluación con un especialista en urología que pueda orientar cada caso de manera individualizada", concluye.

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