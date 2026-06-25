El chef Francis Pena entra en la élite mundial de la pizza al ingresar en The Best Pizza Award

Francis Pena, chef ejecutivo de Casa Gazcue, se ha convertido en el primer dominicano en ingresar al ranking de The Best Pizza Awards 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Hay logros que trascienden lo personal y terminan convirtiéndose en motivo de celebración para todo un país.

Eso es precisamente lo que acaba de conseguir Francis Pena, chef ejecutivo de Casa Gazcue, al convertirse en el primer dominicano en ingresar al ranking de The Best Pizza Awards 2026, una de las distinciones más importantes dentro del universo de la pizza a nivel internacional.

La noticia llegó desde Milán, Italia, ciudad que reunió a algunos de los pizzaiolos más destacados del planeta. Allí, Pena alcanzó la posición número 88 entre los 100 mejores del mundo, un reconocimiento que no solo destaca su talento, sino también el crecimiento de la gastronomía dominicana en escenarios cada vez más competitivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-24-at-43835-pm-1-191956e9.jpeg

El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo. Apenas semanas atrás, Casa Gazcue fue incluida entre las mejores pizzerías de Latinoamérica en el ranking de 50 Top Pizza, consolidando un año excepcional para el restaurante, que recientemente celebró su primer aniversario.

Una historia construida a fuego lento

Detrás de este logro hay más de dos décadas de trabajo constante. Con 20 años de experiencia en la cocina y 15 al frente del emblemático restaurante El Gallego, Francis Pena ha desarrollado una propuesta culinaria que combina técnica, creatividad e identidad.

Lo más llamativo de su historia es que gran parte de su formación en el mundo de la pizza ha sido autodidacta. Sin maestros ni fórmulas prefabricadas, construyó su conocimiento a partir de la investigación, la práctica y el aprendizaje que dejan los errores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/cf-prod04-casa-gazcue-03-a9f1f642.jpeg

Esa filosofía de trabajo ha sido clave para desarrollar una propuesta que va más allá de replicar tradiciones. Su visión apuesta por incorporar ingredientes, sabores y referencias culturales que dialogan con la identidad dominicana, demostrando que la pizza también puede convertirse en una plataforma para contar quiénes somos y de dónde venimos.

En un contexto donde la gastronomía latinoamericana gana cada vez más protagonismo en el escenario internacional, reconocimientos como este abren nuevas puertas para chefs y proyectos de la región.

La inclusión de Pena en este prestigioso listado coloca a República Dominicana en el mapa de la pizza contemporánea y demuestra que la excelencia culinaria puede surgir desde cualquier rincón del mundo cuando existe pasión, disciplina y una búsqueda constante de innovación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-24-at-43835-pm-fcc855b2.jpeg

"Más que un premio a un momento específico, siento que esto representa más de 20 años de trabajo, investigación y amor profundo por la cocina", expresó el chef tras recibir la distinción.

Para Pena, la pizza se ha convertido en un lenguaje capaz de contar historias y expresar identidad. Y ahora, desde República Dominicana, esa voz comienza a resonar con fuerza en la conversación gastronómica mundial.

Como él mismo resumió en sus redes sociales: "La pizza nació en Italia, pero hoy es patrimonio de toda la humanidad. Un honor enorme representar a República Dominicana y seguir empujando nuestra pizza hacia una identidad propia".

Leer más Casa Gazcue entra al ranking 50 Top Pizza y marca un hito para República Dominicana