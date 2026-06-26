Tumores cerebrales benignos también pueden comprometer funciones vitales

En el Día Mundial de los Tumores Cerebrales, el especialista de Cleveland Clinic destaca los avances en diagnóstico y tratamientos personalizados. ( FUENTE EXTERNA )

Los tumores cerebrales no siempre son cancerosos, pero eso no significa que sean inofensivos. Incluso aquellos clasificados como benignos pueden afectar gravemente la salud al comprimir tejido cerebral o interferir con funciones esenciales del cerebro, advirtió el doctor Alejandro Torres Trejo, neurooncólogo de Cleveland Clinic, con motivo del Día Mundial de los Tumores Cerebrales.

El especialista destacó que la detección temprana es uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico de los pacientes. Identificar la enfermedad en sus etapas iniciales permite iniciar el tratamiento antes de que el tumor crezca y comprometa áreas críticas relacionadas con el movimiento, el lenguaje, la memoria o el comportamiento.

Entre las principales señales de alerta mencionó los dolores de cabeza persistentes, convulsiones, náuseas o vómitos, alteraciones visuales, dificultad para hablar o pensar, debilidad o entumecimiento, así como cambios en la personalidad o la conducta. Explicó que estos síntomas pueden variar según el tamaño, la ubicación y la velocidad de crecimiento del tumor.

"Es importante no ignorar síntomas persistentes y consultar a tiempo. La detección temprana, junto con los avances médicos actuales, puede marcar una gran diferencia en el pronóstico y la calidad de vida", señaló Torres Trejo.

Síntomas que no deben ignorarse

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/tumores-cerebrales-recoletas-9da9df2e.png En el marco del Día Mundial de los Tumores Cerebrales, el especialista hizo un llamado a la población a prestar atención a las señales de alerta. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con el especialista, existen más de 150 tipos de tumores cerebrales. Los más frecuentes se agrupan en tumores gliales, como los gliomas y el glioblastoma, y tumores no gliales, como los meningiomas y los tumores de la hipófisis. Estas lesiones pueden ser benignas o malignas.

Para confirmar el diagnóstico, los médicos recurren principalmente a estudios de imagen, como la resonancia magnética (MRI) y la tomografía computarizada (CT), complementados con evaluaciones neurológicas que permiten detectar alteraciones en la función cerebral.

En cuanto al tratamiento, el neuro oncólogo destacó que actualmente existen enfoques multidisciplinarios que incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia. Además, la investigación clínica continúa impulsando alternativas cada vez más precisas y personalizadas para cada paciente.

Torres Trejo explicó que los tumores cerebrales pueden afectar significativamente la calidad de vida al comprometer funciones como el movimiento, el lenguaje, la memoria y el estado emocional. Por ello, resaltó la importancia del apoyo psicológico tanto para quienes enfrentan el diagnóstico como para sus familiares durante todo el proceso de atención.

Asimismo, recomendó seguir el plan terapéutico indicado por los especialistas, asistir a los controles médicos, mantener una adecuada nutrición, realizar rehabilitación cuando sea necesario y contar con una sólida red de apoyo emocional.

En el marco del Día Mundial de los Tumores Cerebrales, el especialista hizo un llamado a la población a prestar atención a las señales de alerta y buscar atención médica oportuna, recordando que actuar a tiempo puede marcar una diferencia significativa en la evolución de la enfermedad y en la calidad de vida de quienes la padecen.

Sobre Cleveland Clinic

Cleveland Clinic es un centro médico académico multiespecialidad sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Fundada en 1921, la institución ha sido pionera en importantes avances médicos y actualmente cuenta con más de 83,000 colaboradores en todo el mundo, incluyendo más de 6,600 médicos e investigadores y cerca de 21,900 enfermeras y proveedores de práctica avanzada.

Su sistema de salud dispone de 6,725 camas, 23 hospitales y 300 centros ambulatorios en Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Durante 2025 registró 15.9 millones de consultas ambulatorias, 343,000 ingresos hospitalarios y 336,000 procedimientos quirúrgicos.