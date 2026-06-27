¿Tu CV invita a conocerte o lo cuenta todo? Claves para destacar en 2026

Para lograr un CV que destaque en 2026 no necesita responder todas las preguntas; necesita despertar interés. ( FREEPIK )

Piensa por un momento en la última película que decidiste ver. Seguramente no fue porque conocías toda la trama, sino porque un póster llamó tu atención. En pocos segundos transmitió una idea, despertó curiosidad y te hizo pensar: "Quiero saber más".

Con un currículum ocurre exactamente lo mismo, asegura la experta en gestión estratégica del capital humano y en bienestar organizacional Luisa Bernhardt (@luisabernhardt).

Muchas personas creen que un CV debe contar absolutamente toda su trayectoria, incluir cada curso realizado y describir todas las funciones que han desempeñado. Sin embargo, en 2026 esa ya no es la lógica con la que se selecciona talento.

Hoy un currículum tiene una misión mucho más simple y, al mismo tiempo, más importante: conseguir la siguiente conversación. No necesita responder todas las preguntas. Necesita despertar interés.

"Así como un buen póster invita a entrar a la sala de cine, un buen currículum invita al reclutador a decir: ´Quiero entrevistar a esta persona´", explica la experta.

Si ese es el objetivo, estas son 10 decisiones que pueden marcar la diferencia, de acuerdo con Bernhardt.

1. Haz que el mensaje se entienda en menos de 15 segundos

Un póster no obliga al espectador a detenerse varios minutos para entender de qué trata una película. En segundos comunica la idea principal.

Lo mismo debe hacer tu currículum. El reclutador debe identificar rápidamente quién eres, qué haces y cuál es tu principal propuesta de valor.

Sí: Resume quién eres y el valor que aportas desde el inicio.

No: Escribir párrafos largos que obliguen a buscar la información importante.

2. Cuenta los resultados, no solo las tareas

Nadie promociona una película diciendo cuántas horas duró el rodaje. Lo que muestra es aquello que la hace memorable. Tu currículum también debe destacar aquello que lograste.

Sí: Habla de resultados, mejoras, proyectos e impactos.

No: Limitarte a enumerar responsabilidades que cualquier persona con ese cargo podría haber realizado.

3. Diseña un póster para cada audiencia

Las campañas de cine cambian según el público al que quieren llegar. Tu currículum también debería hacerlo. Cada vacante busca habilidades diferentes.

Sí: Ajusta el contenido para el puesto al que aplicas.

No: Enviar exactamente el mismo documento a todas las empresas.

4. Haz que sea fácil de leer

Un buen póster guía la mirada hacia lo importante. Un buen currículum también.

Sí: Utiliza títulos claros, espacios en blanco y una estructura ordenada.

No: Saturar el documento con colores, tablas, íconos o elementos que dificulten la lectura.

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5. Habla el idioma de la vacante

El reclutador busca determinadas competencias y, muchas veces, los sistemas de selección también. Por eso es importante utilizar palabras clave relacionadas con el cargo.

Sí: Incorpora habilidades y términos presentes en la descripción de la vacante cuando realmente formen parte de tu experiencia.

No: Inventar títulos llamativos o utilizar términos ambiguos que no describen lo que sabes hacer.

6. Deja con ganas de saber más

El póster no revela el final de la película. Tu currículum tampoco necesita contar toda tu historia profesional.

Sí: Incluye la información más relevante para el cargo.

No: Agregar experiencias, cursos o datos que no aportan valor a esa oportunidad.

7. Lleva al reclutador al siguiente nivel

Hoy el currículum ya no trabaja solo; es la puerta de entrada hacia tu presencia profesional.

Sí: Incluye un enlace a un perfil de LinkedIn actualizado o a un portafolio cuando aplique.

No: Agregar redes sociales que no fortalecen tu imagen profesional.

8. Demuestra el impacto que generas

Las organizaciones buscan personas que aporten valor, por eso importa menos lo que hacías y más lo que lograste mientras lo hacías.

Sí: Utiliza datos, porcentajes, proyectos o ejemplos concretos.

No: Quedarte únicamente en descripciones generales.

9. Demuestra que sigues vigente

Las mejores películas conectan con el momento que vive su audiencia. Tu perfil también debe demostrar que evoluciona.

Sí: Actualiza habilidades, herramientas, certificaciones y conocimientos.

No: Presentar un currículum que parece haberse detenido hace varios años.

10. Recuerda cuál es el verdadero objetivo

El póster no gana premios por sí solo. Su función es lograr que alguien compre una entrada. El currículum tampoco consigue el empleo por sí mismo.

Sí: Construye un documento que despierte curiosidad y genere confianza.

No: Intentar demostrar todo lo que sabes en dos páginas.

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"En un mercado laboral donde cada vacante recibe decenas o incluso cientos de postulaciones, tu currículum tiene apenas unos segundos para captar la atención. No intentes contar toda tu historia. Haz que quien la lea quiera conocer el siguiente capítulo" Luisa Bernhardt Experta en bienestar organizacional “

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