Las vacaciones llenas de aventuras que puedes ofrecer a tus adolescentes en este verano 2026

Los campamentos de veranos ofrecen la oportunidad de que pueden desarrollar nuevas habilidades y descubrir intereses. ( FREEPIK )

Cada vez más familias se preocupan en dar ocupaciones fructíferas a sus hijos, especialmente a los adolescentes para que no caigan en las redes de las pantallas. ¡Es un reto!

Los campamentos de veranos ofrecen la oportunidad de que pueden desarrollar nuevas habilidades, descubrir intereses y fortalecer competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo y la creatividad, mientras disfrutan de un verano diferente.

La oferta para este 2026 en República Dominicana reúne programas deportivos, artísticos, tecnológicos y académicos, además de experiencias inmersivas en áreas tan diversas como la aviación, el emprendimiento y el diseño. A continuación, una selección de algunas de las principales opciones disponibles para niños y jóvenes.

Deportes para un verano activo

El Dolphin Sports Academy Summer Camp, organizado por el Colegio Internacional Octavio Dotel, está dirigido a jóvenes de 13 a 17 años y se desarrollará del 22 de junio al 17 de julio, en horario de 2:00 a 4:00 de la tarde.

El programa ofrece entrenamientos de baloncesto los lunes y miércoles, y voleibol los martes y jueves, con el objetivo de fortalecer las destrezas deportivas, fomentar la disciplina y promover la convivencia entre los participantes.

Otra alternativa para quienes desean perfeccionar su nivel competitivo es la NBA Basketball School RD, que realizará su campamento del 20 de junio al 10 de julio en New Horizons School.

El programa recibe participantes entre 6 y 18 años, por lo que representa una opción para adolescentes interesados en mejorar su técnica, condición física y fundamentos tácticos del baloncesto.

Creatividad, emprendimiento y liderazgo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/shutterstock33984667-cbcb6e34.jpg Propone el programa Creadores del Futuro. (SHUTTERSTOCK)

Para quienes buscan una experiencia más orientada al desarrollo profesional, CADemy Camp 2026 propone el programa "Creadores del Futuro", dirigido a adolescentes entre 12 y 18 años.

Durante cuatro semanas, del 22 de junio al 17 de julio, los participantes desarrollarán un proyecto propio mientras adquieren conocimientos de emprendimiento, branding y mercadeo mediante actividades prácticas. El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Follow Me School (FMS), de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En una línea similar, Audax Summer Bootcamps, organizado por Educology Hub en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ofrece programas intensivos para jóvenes de 15 a 18 años enfocados en negocios, mercadeo y publicidad con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Durante cinco días, los participantes trabajan en equipos, reciben mentorías de profesionales y presentan un proyecto final ante un panel de expertos, combinando aprendizaje práctico con experiencias colaborativas.

Arte y diseño para la creatividad

Los adolescentes interesados en las industrias creativas podrán participar en Chavón Teens 2026, un campamento preuniversitario de arte y diseño dirigido a jóvenes entre 13 y 17 años.

El programa se desarrollará del 6 al 31 de julio en el campus de Santo Domingo, bajo el concepto "De la idea a la creación". Cada semana estará inspirada en referentes como la Bauhaus, Pablo Picasso, Wes Anderson y Antoni Gaudí, permitiendo a los participantes explorar distintas disciplinas creativas mediante la metodología de Chavón.

Una experiencia para futuros pilotos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-44656-pm-c7194a51.jpeg ncluye clases de teoría aeronáutica, prácticas en simuladores profesionales de vuelo. (FUENTE EXTERNA)

Los apasionados por la aviación encontrarán una propuesta distinta en el campamento "Niños Pilotos", organizado por Enalas (Entrenamientos Aeronáuticos Las Américas).

Dirigido a adolescentes de 12 a 16 años, el programa se desarrollará del 20 al 24 de julio e incluye clases de teoría aeronáutica, prácticas en simuladores profesionales de vuelo, una visita al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (El Higüero) y actividades orientadas al liderazgo, la disciplina y la seguridad operacional.

Artes marciales para fortalecer cuerpo y mente

La Dimitrova Training Academy desarrolla su Campamento de Artes Marciales desde el 8 de junio hasta el 28 de agosto, con siete disciplinas que incluyen karate, judo, taekwondo, aikido, kali filipino, defensa personal y boxeo.

Aunque el programa está dirigido a participantes de entre 3 y 14 años, también representa una alternativa para adolescentes más jóvenes interesados en iniciarse o perfeccionarse en estas disciplinas.

Aprender mientras se disfruta la naturaleza

Para quienes prefieren experiencias al aire libre, Comatillo ofrece un campamento de dos semanas en un entorno natural, donde los participantes se desconectan de la tecnología para vivir aventuras y desarrollar habilidades personales.

El programa, disponible del 5 al 26 de julio para jóvenes entre 6 y 16 años, incluye pared de escalar, zipline, kayak, caminatas, talleres creativos y dinámicas de integración.

Espacios seguros para niñas y adolescentes

La iniciativa Soy Niña, Soy Importante celebrará una nueva edición de su campamento del 29 de junio al 31 de julio en la Fundación Tropicalia, en Miches.

Dirigido a niñas y adolescentes entre 9 y 18 años, el programa se desarrolla bajo el lema "Jugar es crecer", promoviendo el juego como una herramienta para fortalecer la autoestima, la creatividad, la salud emocional y el desarrollo integral en entornos seguros.