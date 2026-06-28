¿Es perjudicial a la salud dormir con el aire acondicionado? Cuatro mitos y realidades sobre su uso

El confort no depende de alcanzar la temperatura más fría posible, sino de mantener un ambiente estable. ( FREEPIK )

Dormir con el aire acondicionado encendido, mantener la temperatura muy baja o pensar que estos equipos siempre disparan la factura eléctrica son algunas de las creencias más comunes entre los usuarios.

Sin embargo, especialistas coinciden en que muchas de estas ideas provienen de experiencias con equipos antiguos y no necesariamente reflejan el funcionamiento de los sistemas modernos de climatización.

A continuación, cuatro de los mitos más frecuentes sobre el uso del aire acondicionado, que fueron compartidos en un comunicado de Samsung basado en las capacidades de los sistemas de climatización de última generación y en recomendaciones sobre confort térmico:

Mito 1: Dormir con el aire acondicionado perjudica el sueño

Realidad: La temperatura del dormitorio influye directamente en la calidad del descanso.

Diversos estudios indican que dormir en un ambiente demasiado cálido puede dificultar conciliar el sueño y provocar despertares durante la noche. Por ello, los especialistas recomiendan mantener una temperatura fresca y estable, evitando cambios bruscos.

Los equipos actuales permiten programar horarios y ajustes automáticos para conservar condiciones térmicas constantes durante la noche, favoreciendo un descanso más confortable.

Mito 2: Mientras más baja sea la temperatura, mayor será el confort

Realidad: El confort no depende de alcanzar la temperatura más fría posible, sino de mantener un ambiente estable.

Configurar el aire acondicionado a temperaturas extremadamente bajas no necesariamente mejora la sensación térmica. Por el contrario, puede generar incomodidad, provocar cambios bruscos entre el interior y el exterior e incrementar el consumo energético.

Los sistemas de climatización más recientes distribuyen el aire de manera más uniforme, reduciendo las corrientes de aire frío directo y manteniendo una temperatura constante, lo que mejora la sensación de bienestar.

Mito 3: El aire acondicionado provoca enfermedades respiratorias

Realidad: Un equipo con mantenimiento adecuado no causa enfermedades respiratorias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/principal-ci-3ab1bee3.jpeg Cristiano Alfau, commercial lead strategic sales Samsung RD. Letzea Baca, Training Manager DA. Dra. Maria Teresa Antidor, Neumóloga. (FUENTE EXTERNA)

Lo que sí puede afectar la calidad del aire interior es la acumulación de polvo, humedad, moho o suciedad en filtros que no reciben limpieza periódica.

Los expertos recomiendan realizar mantenimiento preventivo de forma regular, limpiar los filtros y controlar la humedad del ambiente para garantizar una mejor calidad del aire, especialmente en zonas de clima tropical donde los niveles de humedad suelen ser elevados.

Además, mantener una humedad equilibrada puede contribuir a crear espacios más confortables tanto para las personas como para las mascotas.

Mito 4: Es mejor no usar el aire acondicionado porque consume demasiada electricidad

Realidad: El consumo depende tanto del equipo como de los hábitos de uso.

La idea de que el aire acondicionado siempre representa un gasto excesivo de energía está asociada, en gran parte, a modelos antiguos que funcionaban constantemente a máxima potencia.

Actualmente, muchos equipos incorporan tecnologías que regulan automáticamente el funcionamiento del compresor según la temperatura del ambiente, lo que permite mantener el confort con un menor consumo eléctrico. Asimismo, el uso de refrigerantes más eficientes y con menor impacto ambiental ha contribuido a mejorar el desempeño de estos sistemas.

Los especialistas recomiendan elegir equipos con tecnologías de eficiencia energética y utilizarlos a temperaturas moderadas para reducir el consumo sin sacrificar el confort.

Más allá de combatir el calor

La evolución de los sistemas de climatización ha permitido que el aire acondicionado no solo sirva para enfriar los espacios, sino también para mantener condiciones más estables de temperatura y humedad.

Los expertos coinciden en que el uso responsable del equipo, acompañado de un mantenimiento periódico y una configuración adecuada, permite disfrutar de un ambiente confortable sin afectar la salud ni incrementar innecesariamente el consumo de energía.