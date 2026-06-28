Ecofiltro y lápices plantables, una apuesta por el consumo responsable

Ecofiltro se presenta como una solución práctica, económica y sostenible que permite mejorar la calidad del agua. ( FUENTE EXTERNA )

El acceso a agua de calidad continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de familias, mientras que la contaminación por residuos plásticos representa una creciente preocupación ambiental.

Ante esta realidad, Ecofiltro se presenta como una solución práctica, económica y sostenible que permite mejorar la calidad del agua que consumen los hogares dominicanos, al tiempo que reduce significativamente el uso de botellas plásticas desechables.

Este innovador sistema de purificación utiliza una combinación de arcilla, carbón activado y plata coloidal para eliminar impurezas, sedimentos, bacterias, malos olores y sabores presentes en el agua, sin necesidad de electricidad, químicos o procesos complejos de mantenimiento.

Además de contribuir a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada, Ecofiltro promueve hábitos saludables de hidratación y representa un importante ahorro económico para las familias, al disminuir la dependencia de agua embotellada.

Entre los principales beneficios de este sistema destacan la purificación natural del agua sin aditivos químicos, la eliminación de contaminantes presentes en el agua, la mejora del sabor y olor, la facilidad de uso sin requerimientos energéticos, así como su aporte a la reducción de residuos plásticos de un solo uso.

La adopción de soluciones sostenibles como Ecofiltro también contribuye a la protección de los recursos naturales y al fortalecimiento de una cultura de consumo responsable, alineada con los desafíos ambientales que enfrenta el país y el mundo.

Impulsada por un grupo de jóvenes preocupados por la preservación del medioambiente, esta iniciativa busca sensibilizar a las familias sobre la importancia del uso responsable de los recursos naturales, promoviendo en este caso, una gestión sostenible y eficiente del agua como elemento fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo sostenible.

Este sistema de purificación, originario de Guatemala, aporta el respaldo de más de 20 años de trayectoria en el mercado y certificaciones internacionales en más de 22 países, consolidándose bajo el ecosistema de la empresa Wazaka en República Dominicana como un elemento fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo sostenible.

Otra iniciativa para preservar el medio ambiente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-26-at-103739-am-1-422f99df.jpeg Ecofiltro contribuye a la protección de los recursos naturales y al fortalecimiento de una cultura de consumo responsable, alineada con los desafíos ambientales que enfrenta el país y el mundo. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción de hábitos responsables, la empresa ha desarrollado una línea de lápices plantables que transforman un objeto cotidiano en una herramienta educativa y ecológica.

La iniciativa permite que, una vez utilizado el lápiz, este pueda ser sembrado para dar vida a una nueva planta, convirtiendo cada trazo en una acción concreta a favor de la sostenibilidad.

Hasta la fecha, Wazaka ha producido varios miles de lápices plantables con semillas de tomate cherry, lavanda, manzanilla, albahaca, fresa, girasol y rosa, cuidadosamente seleccionadas para garantizar una germinación efectiva.

Con estas iniciativas se busca reducir el desperdicio, fomentar la reutilización de materiales y fortalecer la conciencia ambiental entre niños, jóvenes y adultos. Su filosofía parte de la premisa de que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios cuando se adoptan de manera colectiva.