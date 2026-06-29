Francis Pena: "No creo en los límites cuando se trata de crear"

Francis Pena celebra su logro en Milán, que se suma al reconocimiento en el ranking de 50 Top Pizza Latinoamérica como la pizzería número 40 de la región. ( FUENTE EXTERNA )

Hace apenas un año, Casa Gazcue abrió sus puertas con la ambición de ofrecer una propuesta diferente dentro de la escena gastronómica dominicana.

Hoy, su chef ejecutivo, Francis Pena, celebra en Milán un logro histórico: convertirse en el primer dominicano incluido en el ranking de The Best Pizza Awards 2026, que reconoce a los 100 mejores pizzaiolos del planeta.

El reconocimiento llega apenas semanas después de que Casa Gazcue fuera incluida entre las mejores pizzerías de Latinoamérica en el ranking 50 Top Pizza, reafirmando un año excepcional para el chef y para el restaurante que recientemente celebró su primer aniversario.

Detrás de este reconocimiento hay más de dos décadas de trabajo, una formación construida a base de disciplina y curiosidad, y una filosofía que apuesta por el aprendizaje constante.

Autodidacta en el mundo de la pizza, Pena ha logrado posicionar su proyecto entre los más destacados de la región en tiempo récord, demostrando que el talento y la perseverancia pueden abrirse camino más allá de las rutas tradicionales.

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En conversación con Diario Libre, el chef reflexiona sobre los sacrificios de su carrera, la identidad que busca construir desde República Dominicana y el significado de representar al país en uno de los escenarios más prestigiosos de la gastronomía mundial.

Hace apenas un año nació Casa Gazcue y hoy tu nombre aparece vinculado a uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo de la pizza. ¿En qué momento sentiste que aquella apuesta comenzaba a convertirse en algo más grande de lo que imaginaste?

A menos de un año de nuestra apertura recibimos la noticia de que habíamos sido incluidos entre las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica. Fue algo que realmente no esperaba tan pronto.

Soy un apasionado de la cocina y, cuando algo me interesa, me enfoco por completo en aprender, explorar y experimentar hasta conseguir lo que busco. Aunque haciendo pizzas llevo alrededor de un año, mi trayectoria como cocinero supera los 20 años.

Este reconocimiento fue una sorpresa increíble. Me siento profundamente orgulloso de lo que hemos logrado y, sobre todo, del trabajo de todo mi equipo.

Te formaste de manera autodidacta en el mundo de la pizza, sin maestros y antes incluso de viajar a Italia. ¿Qué les dirías hoy a quienes creen que para alcanzar la excelencia necesariamente hay que seguir caminos tradicionales?

La verdad es que no comparto esa idea. Creo firmemente que hoy la información está al alcance de todos. Lo que marca la diferencia es el interés genuino, la disciplina y el empeño que cada persona esté dispuesta a poner en su proceso.

Hay muchos caminos para llegar a la excelencia. Lo importante es tener la determinación de aprender constantemente y nunca dejar de mejorar.

"Todo lo que sé en este oficio lo aprendí estudiando, practicando y equivocándome muchas veces" Francis Pena Chef ejecutivo de Casa Gazcue “

Después de 20 años en la cocina y 15 liderando El Gallego, ¿qué ha significado para ti vivir este reconocimiento internacional en una etapa en la que muchos pensarían que ya habías alcanzado tu techo profesional?

Para mí significa que siempre hay espacio para crecer. Así como el mundo es inmenso, también lo son las oportunidades que ofrece la vida.

Este reconocimiento me recuerda que nunca debemos asumir que ya llegamos al límite. Cuando algo te apasiona de verdad y te comprometes con ello, siempre aparecen nuevas metas, nuevos retos y nuevas posibilidades. No hay razón para encasillarse en una sola cosa.

Casa Gazcue busca construir una identidad propia inspirada en sus raíces dominicanas y españolas. ¿Cómo se traduce esa historia familiar y cultural en una pizza?

Mi familia tiene raíces dominicanas y españolas, y por supuesto eso forma parte de quien soy. Sin embargo, como chef me gusta mantener una mente abierta. No creo en los límites cuando se trata de crear.

Me gusta trabajar con lo que me inspira, con sabores, técnicas e ideas que me apasionan. La vida está llena de colores, culturas y sabores distintos; para mí, la cocina debe reflejar precisamente esa diversidad y esa libertad.

Durante mucho tiempo los grandes referentes de la pizza parecían estar lejos de República Dominicana. ¿Crees que estamos viviendo un momento en el que los chefs dominicanos comienzan a ser parte de la conversación gastronómica mundial?

Creo que en República Dominicana siempre han existido grandes profesionales de la gastronomía. Lo que ha cambiado es el contexto.

La modernidad, la globalización y las nuevas formas de comunicación nos han permitido acceder a más conocimiento, mostrar nuestro trabajo al mundo y conectar con escenarios que antes parecían lejanos. Hoy tenemos más oportunidades para aprender, destacar y demostrar el talento que existe en nuestro país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/cf-prod04-casa-gazcue-03-96d12962.jpeg La pizza Top 6 reúne lo mejor de Casa Gazcue. (FUENTE EXTERNA)

Veinte años después de haber comenzado en la cocina, ¿qué le dirías hoy a aquel joven Francis Peña que soñaba con abrirse camino entre los fogones?

Le diría que ha sido un camino muy duro. Un camino lleno de estrés, largas jornadas de trabajo, sacrificios y también de desgaste físico.

Pero le diría, sobre todo, que ha valido la pena. Que ha disfrutado el recorrido, que se ha esforzado al máximo y que gracias a eso se ha convertido en quien es hoy. Que ha conocido personas extraordinarias, colegas valiosos, clientes que se transformaron en amigos y también personas que le dejaron importantes lecciones.

Ha sido un camino difícil, sí, pero también apasionante, divertido y lleno de aprendizajes que no cambiaría por nada.