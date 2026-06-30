Una persona que no pone límites, colapsa tarde o temprano

Aprender a decir "no" en el trabajo evita el "burnout" laboral. ( SHUTTERSTOCK )

Hay una palabra de dos letras que muchos evitan como si quemara: "no". No a la tarea extra que llega un viernes a las seis de la tarde. No al proyecto que no te corresponde. No al mensaje que puede perfectamente esperar hasta mañana.

Decimos que sí porque tenemos miedo. Miedo a parecer poco comprometidos, a quedar mal, a perder el trabajo. Y ese miedo tiene un costo enorme: nos agota.

Una de las creencias más dañinas en la cultura laboral actual es que estar siempre disponible equivale a ser valioso. Que quien más aguanta, más aporta. Pero la realidad es otra: una persona que no descansa, que no pone límites, que acepta todo sin filtro, tarde o temprano colapsa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/ffadb356-7279-d06b-2cce-3599ec5e5d1e-e7ce1073.jpeg María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). (FUENTE EXTERNA)

El burnout no suele llegar de golpe, sino después de muchos "sí" que deberían haber sido "no". ¿Qué son realmente los límites? Establecerlos no es ser egoísta. Es reconocer que la energía, el tiempo y la atención son recursos finitos.

Los límites no alejan a las personas. Las relaciones y los entornos sanos los respetan. Los que no lo hacen son exactamente la razón por la que los límites son necesarios. Un límite no es un muros, sino una puerta: tú decides cuándo y para qué se abre.

¿Cómo empezar?

No hace falta una transformación radical. Empieza pequeño: Antes de responder automáticamente, haz una pausa. ¿Esto es realmente urgente? ¿Me corresponde a mí? Usa frases que no cierren puertas, pero que pongan orden: "Ahora mismo no puedo, pero puedo revisarlo mañana".

Practica decir "no" sin justificarte en exceso. Un "no" claro es más respetuoso que un "sí" a medias. Decir "no" a tiempo no es fallarle a los demás. Es no fallarte a ti mismo. Y en VIAHR lo creemos profundamente, porque es el primer paso para un bienestar real y sostenible.

El descanso no es un lujo. La pausa no es pereza. El bienestar empieza cuando decides protegerte.