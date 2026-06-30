La comunicación que todavía funciona

Más allá de su dimensión religiosa, la visita de León XIV dejó valiosas lecciones sobre liderazgo, comunicación y construcción de confianza. ( FUENTE EXTERNA )

Mi más reciente viaje a España coincidió con la visita del Papa León XIV. Durante varios días fue prácticamente imposible estar al margen de su presencia.

Sus actividades ocupaban espacios en los medios, generaban conversaciones en las calles y atraían a personas de perfiles muy distintos.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención no fue la magnitud de la cobertura ni su capacidad de convocatoria; sino algo mucho más simple y fue su aparente facilidad para lograr conectar con diferentes públicos sin modificar la esencia de su mensaje.

En tiempos en que la comunicación parece depender cada vez más de la tecnología, los datos y la segmentación, la presencia del Papa en Madrid me dejó una pregunta interesante: ¿Y si las herramientas han cambiado mucho más rápido que los principios que realmente generan confianza?

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Vivimos en una época fascinada por los canales. Cada semana surge una nueva plataforma, una nueva metodología o herramienta que promete revolucionar la forma en que nos comunicamos. Hablamos de algoritmos, inteligencia artificial y data intelligence como si la clave para conectar con las personas estuviera exclusivamente en la tecnología.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la comunicación efectiva sigue descansando sobre fundamentos mucho más humanos. Y la visita de León XIV pareció recordarlo.

Más allá de sus implicaciones religiosas, políticas o sociales, el Pontífice dejó una lección relevante para cualquier líder y es que las personas conectan con quienes son capaces de transmitir un mensaje coherente, comprensible y auténtico.

Uno de los aspectos más interesantes fue su capacidad para conectar con audiencias profundamente distintas. Durante esos días habló con jóvenes, migrantes, presos, voluntarios, líderes sociales, fieles y representantes políticos. Públicos con intereses, expectativas y sensibilidades diferentes.

Muchos líderes adaptan sus mensajes para cada audiencia, y al final terminan pareciendo personas distintas según quién los escuche. León XIV hizo exactamente lo contrario y habló de manera diferente, pero diciendo esencialmente lo mismo.

A los jóvenes reunidos en la Plaza de Lima les lanzó una invitación tan sencilla como retadora: "Sed humanos: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables".

Ante los diputados españoles, en el Congreso, formuló un llamado distinto en las formas, pero similar en el fondo, al advertir que la pluralidad política no debería convertirse en una descalificación permanente del adversario.

Mientras a los jóvenes les pidió que fueran humanos, a los políticos les pidió que recordaran que el adversario también lo es. En apariencia eran mensajes distintos, pero en la realidad ambos respondían a una misma convicción que no era otra que reconocer la dignidad del otro como necesidad para construir comunidad.

Ahí radica una de las claves de la credibilidad.

Coherencia y credibilidad

La coherencia sigue siendo uno de los activos más valiosos y escasos de la comunicación contemporánea. En una sociedad donde todo queda registrado, compartido y comparado en tiempo real, las contradicciones viajan más rápido que los mensajes. Las personas pueden perdonar errores, pero difícilmente confían en quien defiende "principios" dependiendo de quién tenga delante.

Otro elemento que llamó mi atención fue la simplicidad.

Mientras muchos líderes parecen convencidos de que la profundidad exige complejidad, León XIV apostó por mensajes sencillos, comprensibles y fáciles de recordar. En su intervención ante los legisladores españoles resumió una compleja reflexión sobre el ejercicio del poder en una frase que todos pueden entender: "Cada decisión pública toca a personas de carne y hueso".

La simplicidad suele ser confundida con superficialidad; sin embargo, representa una de las formas más sofisticadas de comunicación. Explicar una idea compleja de manera sencilla requiere claridad de pensamiento, dominio del tema y un conocimiento profundo de la audiencia.

Su espontaneidad también ayudó a reforzar esta conexión.

En momentos donde gran parte de la comunicación parece diseñada hasta el último detalle, algunos de los momentos más comentados de la visita fueron aquellos que escaparon del protocolo. Conversaciones improvisadas, bendiciones inesperadas y encuentros cercanos proyectaron una sensación de autenticidad que raras veces logran transmitir discursos ensayados.

Durante años hemos asumido que el gran desafío de la comunicación era tecnológico y, por esta razón, se han invertido enormes cantidades de recursos en mejorar canales, medir comportamientos y alinear mensajes. Todo esto es relevante, tiene valor y seguirá siendo importante.

Una gran lección

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Pero la visita de León XIV a España deja una gran lección. En una época obsesionada con la inteligencia artificial, el Papa logró conectar apelando a la inteligencia humana; es decir, a la empatía, a hablar con claridad y a construir confianza a través de valores compartidos.

Ninguna herramienta puede sustituir aquello que históricamente ha generado confianza. La comunicación que todavía funciona sigue apoyándose en "principios antiguos" como la cercanía para conectar, la coherencia para generar credibilidad, la simplicidad para facilitar comprensión y la autenticidad para fortalecer la confianza.

Puede que la innovación más importante no radique en descubrir una nueva forma de comunicarnos, sino en algo más esencial y que León XIV repitió de distintas maneras ante jóvenes, migrantes y políticos: ninguna estrategia de comunicación es más poderosa que la capacidad de reconocer la humanidad del otro.