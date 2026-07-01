Cinco lugares imprescindibles para descubrir Panamá

Panamá es un destino turístico que combina ciudad, playas y naturaleza. ( SHUTTERSTOCK )

Viajar a Panamá ahora es más sencillo para los dominicanos. Con la eliminación del requisito de la visa estampada por un cónsul para ingresar al país centroamericano, este destino se vuelve una opción aún más atractiva para las próximas vacaciones.

¿Te animas a descubrirlo? Estas son cinco paradas imprescindibles para explorar lo mejor de Panamá, un territorio donde la modernidad convive con una riqueza natural y cultural única.

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1. El Canal de Panamá

Más que una atracción turística, el Canal de Panamá es el símbolo del país y una de las mayores hazañas de la ingeniería moderna. Observar el paso de los enormes buques por las esclusas permite comprender la magnitud de una infraestructura que transformó el comercio marítimo mundial.

Su visita combina historia, tecnología y una vista privilegiada de una de las rutas más importantes del mundo.

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2. El Casco Antiguo

Calles adoquinadas, fachadas coloniales y una vibrante escena gastronómica convierten al Casco Antiguo en el corazón cultural de Ciudad de Panamá.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este barrio reúne boutiques de diseño, galerías de arte, cafés y terrazas con vistas al perfil urbano de la capital. Es el lugar ideal para recorrer la ciudad a pie y descubrir su mezcla de tradición y modernidad.

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3. El Archipiélago de San Blas

Con más de 360 islas administradas por el pueblo indígena Guna, San Blas ofrece una experiencia alejada del turismo masivo. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y pequeñas cabañas frente al mar invitan a desconectarse por completo.

Es una oportunidad para conocer una cultura que ha preservado sus tradiciones y su estrecha relación con el Caribe.

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4. Bocas del Toro

Este archipiélago caribeño es uno de los destinos favoritos para quienes buscan combinar playas, aventura y vida local. Sus coloridas calles, la oferta de deportes acuáticos y la riqueza de sus arrecifes lo convierten en un lugar ideal para practicar esnorquel, buceo o simplemente disfrutar del ritmo pausado de la isla.

La biodiversidad de la zona también permite avistar delfines, perezosos y una gran variedad de aves.

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5. Boquete

Ubicado entre montañas en la provincia de Chiriquí, Boquete ofrece un paisaje completamente distinto al del litoral panameño. Con un clima fresco durante todo el año, es reconocido por sus plantaciones de café de especialidad, senderos naturales y actividades al aire libre.

Desde aquí también parten excursiones al Volcán Barú, el punto más alto del país, convirtiéndolo en un destino perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza y el ecoturismo.

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