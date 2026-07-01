W Punta Cana redefine el verano caribeño con "Sal al sol"

W Punta Cana, Adult All-Inclusive es el primer resort todo incluido de la icónica marca W Hotels a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Este verano, el Caribe tiene una nueva energía. Una que se mueve al ritmo de los atardeceres frente al mar, de la música que acompaña cada momento y de experiencias creadas para quienes entienden el viaje como una forma de expresión personal.

En ese escenario emerge W Punta Cana, Adult All-Inclusive, el primer resort todo incluido de la icónica marca W Hotels a nivel mundial, con una propuesta que transforma el concepto tradicional de vacaciones en una experiencia inmersiva donde convergen cultura, bienestar, gastronomía, entretenimiento y diseño.

Bajo el concepto Sal al Sol by Sun Chasers, insignia de W Hotels, el resort presenta una temporada concebida como una narrativa en constante evolución, donde cada fin de semana revela nuevas formas de conectar con el destino.

Más que una agenda de actividades se trata de una invitación a abrazar el verano como un estado de ánimo: libre, sofisticado y espontáneo.

"En W Punta Cana diseñamos el verano como una experiencia en capas: cada fin de semana revela una nueva energía, una nueva colaboración y forma de conectar con el destino", comenta Alejandro Larrondo, Gerente General de W Punta Cana.

"No se trata solo de venir al Caribe, sino de vivirlo desde una perspectiva contemporánea donde la música, el bienestar y la gastronomía crean momentos memorables".

"La esencia de W siempre ha sido desafiar lo convencional. Nuestra originalidad está al servicio de crear tendencias y experiencias que redefinen el lujo liberado para una nueva generación de viajeros que busca autenticidad, creatividad y conexiones genuinas con cada destino", añade.

Una temporada que marca el ritmo del Caribe

La programación comienza el 3 de julio con Moon Swim en Chill Pool, una experiencia nocturna inspirada en la energía de las noches caribeñas, donde la luna, el agua y la música se convierten en los protagonistas de una celebración sensorial diseñada para perder la noción del tiempo.

Al día siguiente, Uvero Beach se transforma para celebrar el 4 de julio con una experiencia gastronómica y cultural que reinterpreta los clásicos de la fecha a través del estilo irreverente de W Hotels: sabores reinventados, entretenimiento en vivo y una atmósfera que evoluciona desde la tarde hasta entrada la noche.

Del 14 al 16 de agosto, Away Spa será el escenario de Rooted in Vitality, un retiro de bienestar multidimensional co-creado junto a la firma dominicana Moringaia, que combinará yoga, hidroterapia, sound healing, experiencias plant-based y talleres inspirados en el diseño, la artesanía y el talento creativo local.

La experiencia contará además con colaboraciones especiales de marcas como Vita Healthy & Fit y la diseñadora de joyas Mónica Varela.

El gran cierre llegará durante el fin de semana de Labor Day, el próximo 5 de septiembre, con W Presents Local Sessions, una celebración musical donde DJs dominicanos tomarán el control de la cabina para crear una experiencia que fusiona el ADN global de W Hotels con los sonidos y la identidad cultural de la República Dominicana.

Maestro Dobel y el arte de celebrar

La experiencia tiene como aliado principal a Maestro Dobel, marca distribuida por Alvarez & Sánchez, S.A., cuya colaboración con W Punta Cana da vida a una propuesta de mixología contemporánea que acompaña toda la temporada.

Más que cócteles, la alianza propone una narrativa líquida donde cada creación conecta con la energía de los diferentes momentos del verano: desde encuentros al atardecer y celebraciones espontáneas hasta noches que se extienden bajo las estrellas del Caribe.

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El bienestar como nuevo símbolo de lujo

Para quienes buscan una experiencia diferente, W Punta Cana introduce una innovadora tarifa Todo Incluido sin alcohol, la propuesta responde a una nueva generación de viajeros para quienes el bienestar no está reñido con la diversión, integrando experiencias sociales, rituales de autocuidado, gastronomía ligera y bebidas alcohol-free dentro de un entorno diseñado para disfrutar con plena libertad y equilibrio.

En colaboración con Heineken 0, ambas marcas se proponen amplificar el mensaje de que el disfrute consciente tiene su propia identidad respondiendo a una necesidad de los viajeros de hoy en día de desconectar para reconectar, siempre presentes, con el bienestar físico y mental en el centro de la experiencia.

Escapadas de un día

La energía de Sal al Sol también puede disfrutarse sin necesidad de hospedarse. A través de su Day Pass, residentes y visitantes pueden sumergirse en el universo W Punta Cana por un día completo, disfrutando de las piscinas, la gastronomía, la música y la atmósfera característica del resort.

Los domingos, la propuesta alcanza uno de sus momentos más especiales con el brunch en Taman Beach Club, una experiencia frente al mar donde la gastronomía se mezcla con entretenimiento en vivo, DJs locales y un relajado tardeo inspirado en el estilo de vida mediterráneo.

Y porque las mejores experiencias merecen compartirse, las mascotas también son bienvenidas gracias al programa P.A.W. Pass, con beneficios especiales diseñados para que nadie se quede fuera de la aventura.

Los visitantes que lleguen en vehículos eléctricos podrán además conectarse a las estaciones de carga de Evergo Connect, una iniciativa que promueve una movilidad más sostenible y que recompensa las decisiones responsables con beneficios y descuentos exclusivos.

Todo ello dentro del entorno único de W Punta Cana, un resort exclusivamente para adultos, concebido para quienes buscan una experiencia elevada, social y profundamente conectada con el espíritu del destino.

Con disponibilidad limitada y tarifas preferenciales para residentes locales, W Punta Cana se posiciona este verano como uno de los destinos más innovadores y atractivos del Caribe para viajeros que buscan mucho más que descanso.

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