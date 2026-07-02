La chef dominicana Paulette Tejada hace historia al ganar el reality "Chopped Castaways"

La chef dominicana Paulette Tejada hizo historia al convertirse en la ganadora de Chopped Castaways, un reality de supervivencia culinaria de Food Network. Con este triunfo, además de obtener el premio de 100,000 dólares, se convierte en la primera dominicana en participar y ganar una competencia de esta reconocida cadena estadounidense.

La competencia culminó con una final en la que Tejada se enfrentó al chef Aidan Owens. Su desempeño convenció a los jueces Marcus Samuelsson, Maneet Chauhan y Gabe Bertaccini, quienes destacaron su creatividad y ejecución a lo largo del programa.

Radicada en Nueva York, donde trabaja como chef privada de celebridades, Paulette aprovechó la plataforma para mostrar la riqueza de la cocina dominicana. Durante la temporada incorporó ingredientes y sabores de su infancia en propuestas contemporáneas, incluyendo una versión de la tradicional guinea guisada con guayaba.

Emoción y agradecimiento

Tras su victoria, la chef compartió un mensaje en Instagram en el que reflexionó sobre lo que significó asumir este reto.

"Recuerdo haber pensado: '¿Cuál era el peor escenario? Que fuera una experiencia de aprendizaje. ¿El mejor? Que esto cambiara mi vida'. Sentía que era una situación en la que solo podía ganar. Y me atrevo a decir que valió la pena", escribió.

"Aprendí muchísimo de los jueces y todavía sigo aprendiendo de ellos. A todos los chefs que participaron, gracias. Son increíblemente talentosos y estoy emocionada por ver lo que les espera en el futuro", expresó.

Sobre el significado del triunfo para el país, agregó: "¡Soy la campeona de Chopped Castaways, mi gente! ¡Ganó una dominicana! No hay palabras para expresar el orgullo que siento de haber llevado a mi país en el corazón a través de cada plato y de cada desafío".

La chef también compartió una reflexión personal sobre el impacto de esta experiencia. "La niña que llevo dentro todavía no puede creerlo, pero le estoy enseñando a seguir soñando en grande porque nos lo merecemos. Chopped Castaways me mostró que cualquier sueño que puedas imaginar es posible hacerlo realidad".

"¡Plátano power! Sazón dominicano que conquistó la isla", cerró su mensaje.

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