Bávaro Adventure Park presenta "Sacred River at Night: Magic Mystic Memories"

Bávaro Adventure Park promete una vivencia nocturna e inmersiva con "Sacred River at Night: Magic Mystic Memories". ( FUENTE EXTERNA )

Cuando cae la noche, Bávaro Adventure Park revela una nueva forma de vivir la aventura. En el corazón de su reserva natural, donde la selva abraza formaciones rocosas, aguas cristalinas y escenarios subterráneos únicos, el parque presenta Sacred River at Night: Magic Mystic Memories, una experiencia concebida para transformar la noche en una travesía memorable.

La propuesta marca un nuevo capítulo para el turismo de aventura en la región, al transformar una de las atracciones más emblemáticas de Bávaro Adventure Park en una vivencia nocturna e inmersiva.

"Con Sacred River at Night: Magic Mystic Memories damos un paso más en nuestra visión de elevar la oferta de aventura en Punta Cana", expresó Héctor Ureña, director comercial de Bávaro Adventure Park.

"Esta experiencia transforma uno de nuestros escenarios naturales más emblemáticos en una propuesta nocturna única, donde la naturaleza, la seguridad, la hospitalidad y el entretenimiento se integran para crear momentos verdaderamente memorables y conectar con viajeros que buscan algo extraordinario".

Bajo la guía de antorchas, los visitantes se adentran en un escenario donde la oscuridad no oculta el paisaje, sino que lo revela con una intensidad nueva.

El techo de roca se cierra sobre ellos, el agua permanece fría y serena, y la luz se refleja sobre las paredes naturales, creando una atmósfera íntima, mística y profundamente memorable.

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Uno de los momentos centrales ocurre en el Cenote Blue Lagoon, una cavidad abierta al cielo que aparece como una revelación dentro del recorrido.

Iluminado desde las profundidades, el cenote ofrece una escena de alto impacto visual: agua en calma, reflejos naturales y una sensación de descubrimiento que eleva la aventura a un territorio casi cinematográfico.

Pero Sacred River at Night: Magic Mystic Memories no termina al salir del agua. La noche continúa con una propuesta diseñada para prolongar la emoción: una hora de cóctel con DJ en vivo junto a la piscina con cascada, cena Mar y Tierra servida en plena selva dominicana, barra libre durante toda la noche y, como cierre La Fiesta en la Selva.

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Sacred River at Night: Magic Mystic Memories está disponible a partir de este verano.

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