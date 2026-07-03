Vacaciones de verano: cómo manejar el uso de pantallas en niños

El exceso de pantallas puede ser perjudicial para los niños. ( FREEPIK )

La llegada de las vacaciones de verano significa que los niños pasan más tiempo en casa. En la búsqueda de mantenerlos entretenidos, muchos padres recurren a la tecnología: celulares, tabletas, videojuegos y televisión.

Aunque la tecnología puede ser una herramienta útil para ese propósito, es importante tener presente que el exceso de pantallas puede ser perjudicial para los niños. Por ello, los expertos recomiendan mantener un equilibrio entre el tiempo de pantalla y otras actividades esenciales para su desarrollo.

Claro, no siempre es sencillo lograrlo. Conscientes de ese desafío, compartimos siete consejos que pueden ser de gran utilidad para gestionar el uso de la tecnología en los niños durante estos días de ocio.

1. Establece horarios claros

Define momentos específicos para el uso de dispositivos electrónicos a lo largo del día. Contar con una rutina bien organizada ayuda a que los niños sepan cuándo pueden usar pantallas y cuándo no, evitando así que el tiempo frente a ellas se prolongue sin control durante todo el día.

2. Prioriza las actividades al aire libre

Aprovecha estos días para incentivar juegos en parques, paseos, deportes o actividades en familia al aire libre. El movimiento, el contacto con la naturaleza y la exposición al entorno exterior favorecen no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y social de los niños.

Además, estas experiencias suelen ser más memorables y enriquecedoras que el tiempo prolongado frente a una pantalla.

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3. Crea zonas y momentos libres de pantallas

Establece espacios y horarios donde el uso de dispositivos no esté permitido, por ejemplo: durante las comidas, antes de dormir o en reuniones familiares. Estos momentos libres de tecnología fomentan la conversación, fortalecen los lazos familiares y ayudan a desarrollar hábitos más saludables en el uso de la tecnología desde temprana edad.

4. Elige contenido de calidad

No se trata únicamente de cuánto tiempo pasan los niños frente a las pantallas, sino también de qué tipo de contenido consumen.

Es importante seleccionar aplicaciones, videojuegos, series o programas adecuados para su edad, que además de entretener, puedan aportar aprendizaje, creatividad o valores positivos. La calidad del contenido marca una gran diferencia en su impacto.

5. Da el ejemplo

Los niños aprenden principalmente observando a los adultos. Si los padres reducen el uso del teléfono durante el tiempo en familia, respetan los espacios libres de pantallas y muestran un uso equilibrado de la tecnología, será mucho más fácil que los niños adopten esas mismas conductas.

El ejemplo es una de las herramientas educativas más poderosas.

6. Ofrece alternativas divertidas

Es importante contar siempre con opciones atractivas para combatir el aburrimiento sin recurrir a pantallas: libros, juegos de mesa, rompecabezas, manualidades, actividades de cocina, música o proyectos creativos. Cuando los niños tienen alternativas variadas y entretenidas, las pantallas dejan de ser la única o principal fuente de diversión.

7. Habla sobre el uso responsable de la tecnología

Aprovecha este tiempo para conversar con los niños sobre la importancia de un uso responsable de la tecnología, incluyendo temas como la seguridad en internet, la privacidad, el respeto en redes sociales y la necesidad de desconectarse de vez en cuando.

Estas conversaciones, adaptadas a su edad, ayudan a formar hábitos digitales saludables que les serán útiles durante toda la vida.

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