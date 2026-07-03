Qué dice la ciencia sobre los mitos más comunes y por qué aparecen las canas

La edad de aparición de las canas suele variar entre distintos grupos poblacionales, debido a factores genéticos. ( GARNIER )

Durante mucho tiempo las canas han sido objeto de creencias populares que las relacionan con el estrés, la alimentación o incluso con la costumbre de arrancarlas.

Sin embargo, la evidencia científica muestra que la pérdida del color del cabello responde a un proceso biológico complejo en el que intervienen el envejecimiento, la genética y diversos mecanismos celulares, más que a los mitos que han pasado de generación en generación.

La información tiene validez en una revisión científica publicada en la National Library of Medicine, que analiza las investigaciones más recientes sobre la biología del encanecimiento y desmonta algunas de las ideas más extendidas al respecto.

El cabello no se vuelve blanco de un día para otro

Una de las creencias más arraigadas sostiene que una experiencia traumática puede hacer que una persona despierte con el cabello completamente blanco. Aunque existen reportes de una condición extremadamente infrecuente denominada canities súbita, también conocida como síndrome de María Antonieta, los investigadores explican que no se trata de un cambio instantáneo.

La evidencia disponible indica que el estrés psicológico intenso puede acelerar procesos que ya estaban en marcha al afectar las células responsables de mantener la pigmentación del cabello. Sin embargo, el cambio ocurre en un período relativamente corto y no de manera inmediata, como suele afirmarse.

Arrancar una cana no hace que aparezcan más

Otro de los mitos más repetidos asegura que retirar una cana provoca el nacimiento de varias nuevas.

Los especialistas señalan que cada cabello se desarrolla a partir de un folículo independiente, por lo que extraer una cana no modifica el funcionamiento de los folículos vecinos ni aumenta el número de cabellos blancos.

Lo que sí puede ocurrir es que la extracción repetida dañe el folículo piloso y favorezca problemas como el debilitamiento o la pérdida permanente del cabello. Es decir que te quedes con menos cabello.

Las diferencias entre poblaciones responden a la genética

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/canas-78e40caa.jpg El color del cabello depende de la melanina, un pigmento producido por células especializadas llamadas melanocitos que se encuentran en los folículos pilosos. (FUENTE EXTERNA)

El estudio también desmiente la idea de que las personas con piel más oscura desarrollan menos canas.

Si bien la edad de aparición suele variar entre distintos grupos poblacionales, estas diferencias obedecen principalmente a factores genéticos. En promedio, el proceso comienza hacia mediados de los 30 años en personas de origen europeo, a finales de esa década en poblaciones asiáticas y alrededor de los 40 años en personas de ascendencia africana.

Los investigadores destacan que el encanecimiento es un fenómeno universal que afecta a todas las etnias, aunque pueda manifestarse a distintas edades o resultar menos visible dependiendo del color natural del cabello.

La alimentación influye en la salud capilar, pero no revierte las canas

Las vitaminas, minerales y suplementos suelen promocionarse como una solución para recuperar el color natural del cabello. Sin embargo, la revisión concluye que no existe evidencia científica sólida que demuestre que algún alimento o complemento nutricional sea capaz de revertir las canas una vez que han aparecido.

Los expertos reconocen que las deficiencias nutricionales pueden favorecer la aparición prematura del encanecimiento, por lo que mantener una alimentación equilibrada contribuye a preservar la salud capilar. No obstante, corregir esas deficiencias no implica recuperar la pigmentación perdida.

En algunos pacientes se ha observado una repigmentación del cabello como efecto secundario de determinados medicamentos, aunque estos casos son excepcionales y no constituyen un tratamiento para las canas.

Los productos cosméticos no modifican el proceso biológico

La revisión también advierte sobre las afirmaciones comerciales de algunos champús, acondicionadores y tratamientos tópicos que prometen eliminar las canas de forma permanente.

Según los investigadores, estas afirmaciones carecen de respaldo científico suficiente. La mayoría de estos productos únicamente cubre temporalmente el cabello blanco o mejora su apariencia, sin actuar sobre las causas biológicas responsables de la pérdida de pigmentación.

Qué ocurre dentro del folículo piloso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/2148783542-02722e98.jpg Con el paso de los años, las células madre encargadas de regenerar los melanocitos disminuyen progresivamente. (FREEPIK)

El color del cabello depende de la melanina, un pigmento producido por células especializadas llamadas melanocitos que se encuentran en los folículos pilosos.

A diferencia de la piel, donde la producción de melanina es continua, en el cabello este proceso está estrechamente ligado al ciclo de crecimiento capilar. La pigmentación ocurre únicamente durante la fase de crecimiento activo y se detiene cuando el folículo entra en las etapas de transición y reposo.

Con el paso de los años, las células madre encargadas de regenerar los melanocitos disminuyen progresivamente.

Al mismo tiempo, se producen cambios en el microambiente del folículo y en la actividad de genes esenciales para la síntesis de melanina, entre ellos los relacionados con la enzima tirosinasa. Como resultado, cada nuevo cabello contiene menos pigmento hasta adquirir un tono gris o blanco.

El estrés sí puede acelerar el proceso

Aunque el estrés no convierte el cabello blanco de manera repentina, la ciencia ha encontrado evidencia de que puede acelerar el encanecimiento.

Estudios experimentales muestran que episodios de estrés intenso pueden provocar la pérdida de células madre melanocíticas mediante mecanismos asociados a la liberación de noradrenalina, reduciendo la capacidad del folículo para producir melanina en los ciclos posteriores del crecimiento del cabello.

Los investigadores también identifican la influencia de diversas hormonas relacionadas con la función tiroidea, la respuesta al estrés y el ritmo circadiano, además de factores de crecimiento que regulan la actividad de los melanocitos y ayudan a preservar la pigmentación capilar.