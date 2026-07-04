Las plantas que hacen que tu hogar se sienta más fresco

El calor parece no dar tregua y, al mismo tiempo, las plantas ganan cada vez más espacio en los hogares. Además de aportar belleza y crear ambientes más acogedores, muchas especies ayudan a mejorar la sensación de frescura al favorecer la humedad del aire y brindar sombra.

Las plantas no absorben el calor ni pueden bajar por sí solas varios grados la temperatura de una habitación. Lo que sí está comprobado científicamente es que liberan humedad al ambiente, generan sombra cuando están en exteriores y hacen que los espacios se perciban más frescos y confortables.

Su secreto está en un proceso natural llamado evapotranspiración: al liberar vapor de agua, contribuyen a generar una ligera sensación de frescura, especialmente cuando se agrupan en terrazas, balcones, patios o cerca de las ventanas.

Si estás pensando en ampliar tu colección verde, estas son algunas de las especies que vale la pena tener en cuenta.

Palma areca

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-03-at-84042-pm-28728891.jpeg La planta areca ofrece privacidad, belleza y bienestar. (JUAN GUIO)

Pocas plantas transforman un espacio como la palma areca. Su follaje abundante le da un aire tropical a terrazas, balcones y salas bien iluminadas, mientras ayuda a crear una sensación de frescura gracias a la humedad que libera de forma natural.

También es perfecta si buscas un poco más de privacidad en el balcón o el patio. Lo mejor es que, con los cuidados adecuados, crece con facilidad y se convierte en una de las protagonistas del hogar.

Lengua de suegra

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-03-at-84044-pm-189fa200.jpeg La lengua de suegra no debería faltar en ninguna colección de plantas. (JUAN GUIO)

Si eres de quienes dicen que hasta los cactus se les mueren, esta planta puede convertirse en tu mejor amiga. Resistente, elegante y muy fácil de cuidar, la lengua de suegra soporta bastante bien los descuidos y se adapta tanto a interiores como a exteriores protegidos.

Durante años se hizo famosa por su supuesta capacidad para purificar el aire. Hoy la ciencia aclara que ese efecto es muy limitado dentro de una vivienda, pero eso no le resta méritos: sigue siendo una excelente opción por su resistencia, su belleza y porque aporta más vegetación sin exigir demasiada atención.

Helechos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-03-at-84042-pm-1-a309f643.jpeg Ideal para gestionar humedad. (JUAN GUIO)

Los helechos nunca pasan de moda. Su follaje frondoso no solo aporta un toque natural y elegante, sino que también libera humedad al ambiente mediante la transpiración, lo que puede hacer que los espacios se perciban más frescos.

Lucen especialmente bien en canastas colgantes, jardines verticales, terrazas o patios con sombra. Además, investigaciones científicas han demostrado que estas plantas desempeñan un papel importante en la recuperación de ecosistemas, ayudando a que otras especies vuelvan a establecerse después de una alteración ambiental.

Lirio de la paz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/2147924826-d993498f.jpg Sus hojas de un verde intenso y sus delicadas flores blancas aportan elegancia sin demasiado esfuerzo. (FREEPIK)

El lirio de la paz es de esas plantas que parecen combinar con cualquier estilo de decoración. Sus hojas de un verde intenso y sus delicadas flores blancas aportan elegancia sin demasiado esfuerzo.

Prefiere los espacios con buena iluminación indirecta y agradece mantenerse lejos del sol directo. Como otras plantas de hojas grandes, libera humedad al ambiente y puede contribuir a que el entorno resulte más confortable.

Quizá la conozcas porque fue una de las especies analizadas en el famoso estudio de la NASA sobre plantas de interior. Aunque investigaciones posteriores han aclarado que esos resultados no se replican de la misma manera en una casa común, sigue siendo una de las favoritas por su belleza y facilidad de mantenimiento.

El caucho

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/0004360burgundy-rubber-tree-2cf69c8b.jpeg Imponente y muy útil para sombra cuando se le permite alcanzar tamaño. (ARBORDAY.COM)

Robusto, vistoso y de hojas grandes y brillantes, el caucho es perfecto para quienes buscan una planta con presencia. Solo hay que recordar que puede crecer bastante, por lo que conviene elegir una maceta adecuada y podarlo de vez en cuando.

Su abundante follaje contribuye a la evapotranspiración y ayuda a crear ambientes más agradables, especialmente cuando se combina con otras plantas en espacios interiores bien iluminados o en terrazas protegidas.