Tai chi, el ejercicio que Harvard recomienda para mejorar el equilibrio después de los 60

El tai chi, una práctica milenaria avalada por investigadores de Harvard, mejora el equilibrio, la movilidad y el bienestar de los adultos mayores sin exigir grandes esfuerzos. ( SHUTTERSTOCK )

Más que una práctica milenaria, el tai chi se ha convertido en uno de los ejercicios con mayor respaldo científico para mejorar el equilibrio, la movilidad y el bienestar físico y mental de los adultos mayores.

Estas son las razones por las que cada vez más especialistas lo recomiendan.

Moverse despacio también es avanzar

Cuando pensamos en hacer ejercicio, solemos imaginar caminatas rápidas, máquinas de gimnasio o rutinas intensas. Sin embargo, existe una disciplina que demuestra que la lentitud también puede ser sinónimo de fortaleza.

Se trata del tai chi, una práctica ancestral china que combina movimientos suaves, respiración consciente y concentración mental, y que hoy cuenta con el respaldo de la ciencia para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

No es casualidad que investigadores de la Universidad de Harvard la recomienden como una de las actividades más completas para quienes han superado los 60 años.

Su secreto no está en exigir al cuerpo, sino en enseñarle a moverse de manera más eficiente, mejorando el equilibrio, la coordinación y la estabilidad, aspectos fundamentales para conservar la independencia con el paso del tiempo.

El doctor Peter Wayne, investigador de Harvard y uno de los principales especialistas en esta disciplina, explica que el tai chi parte de una visión integral del organismo, buscando fortalecer la comunicación entre los diferentes sistemas del cuerpo.

En otras palabras, no trabaja únicamente los músculos, sino también la mente, la respiración y el control del movimiento. Pero la evidencia científica va aún más allá.

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La ciencia confirma sus beneficios

Un metaanálisis publicado en la revista Frontiers revisó doce investigaciones que incluyeron a 2,901 adultos mayores relativamente sanos para comparar los efectos del tai chi con los del ejercicio convencional.

Los resultados fueron reveladores. Quienes practicaban tai chi mejoraron su movilidad funcional y su equilibrio de manera más significativa que quienes realizaban actividades tradicionales, como ejercicios aeróbicos o entrenamiento en gimnasio.

Entre los hallazgos más destacados, los participantes caminaron más rápido, mejoraron su estabilidad al mantenerse sobre una sola pierna -tanto con los ojos abiertos como cerrados- y obtuvieron mejores resultados en pruebas que miden la coordinación y el control del movimiento. Además, mostraron una mayor capacidad para realizar actividades cotidianas con autonomía.

Para Brad Manor, director de Investigación sobre Envejecimiento de Hebrew SeniorLife y profesor de Medicina de Harvard, estas conclusiones ofrecen una sólida evidencia de que el tai chi constituye una estrategia especialmente eficaz para mejorar la movilidad y reducir el riesgo de caídas en la población mayor.

Mucho más que equilibrio

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Uno de los mayores atractivos del tai chi es que se adapta fácilmente a las capacidades físicas de cada persona.

A diferencia de otros entrenamientos, no exige velocidad, fuerza ni movimientos bruscos. Los ejercicios son lentos, fluidos y controlados, por lo que generan poco impacto sobre las articulaciones.

De hecho, las versiones dirigidas a adultos mayores modifican las posturas tradicionales para hacerlas aún más seguras. Se reduce la flexión de las rodillas, se prioriza la estabilidad, se enfatiza la respiración y, cuando es necesario, los movimientos pueden realizarse sentados o con apoyo.

Esta adaptación permite que personas con diferentes niveles de movilidad puedan practicarlo de manera regular, algo que resulta esencial para obtener beneficios a largo plazo.

Beneficios dentro y fuera del cuerpo

La práctica constante del tai chi fortalece gradualmente las piernas, mejora la flexibilidad de las articulaciones y favorece una mejor postura corporal. Todo ello contribuye a disminuir el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones en la tercera edad.

Pero sus efectos no terminan ahí. Al combinar respiración profunda y atención plena, también ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, favorece la concentración y aporta una sensación general de bienestar emocional.

Varios estudios también relacionan su práctica habitual con una mejor calidad del sueño, mayor coordinación motora y una mayor independencia para realizar actividades diarias.

Una rutina breve puede marcar la diferencia

No es necesario dedicar horas al ejercicio para obtener resultados. Los especialistas recomiendan sesiones de entre 10 y 15 minutos, realizadas tres a cinco veces por semana.

Una rutina sencilla puede comenzar con un breve calentamiento mediante movimientos suaves de cuello y hombros, continuar con ejercicios básicos como la postura de apertura, las manos de nube y el movimiento de "cepillar la rodilla y empujar", para finalizar con respiraciones profundas y estiramientos suaves que ayuden a relajar el cuerpo.

La clave, coinciden los expertos, no está en la intensidad sino en la constancia.

Siete movimientos para empezar

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Aunque existen numerosas secuencias de tai chi, algunos ejercicios son especialmente recomendados para quienes se inician:

Postura de apertura: mejora la respiración y prepara el cuerpo .

mejora la y . Manos de nube: fortalece el equilibrio y la coordinación .

fortalece el y la . Separar la crin del caballo salvaje: ayuda a fortalecer piernas y caderas .

ayuda a fortalecer y . Cepillar la rodilla y empujar: mejora la estabilidad durante la marcha .

mejora la durante la . La grulla blanca extiende sus alas: desarrolla el equilibrio lateral.

desarrolla el lateral. Tensar el arco: fortalece los brazos y mejora la concentración .

fortalece los y mejora la . Tocar el cielo: favorece la movilidad de hombros y columna mientras acompaña la respiración.

Lo mejor es que todos estos movimientos pueden adaptarse al ritmo y las capacidades de cada persona.

En conclusión, el tai chi representa una forma de mantenerse activo sin someter al cuerpo a un esfuerzo excesivo.

Y quizá esa sea precisamente la razón por la que cada vez más investigaciones lo consideran una de las mejores herramientas para envejecer con fuerza, equilibrio y bienestar.