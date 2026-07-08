Del descanso en Playa Dorada al ritmo del mar en Cabarete

Ambos hoteles todo incluido responden a la identidad de cada destino: uno enfocado en el descanso y la tranquilidad; el otro, en una experiencia más vinculada al mar, la playa y el dinamismo que caracteriza a Cabarete. ( FUENTE EXTERNA )

La costa norte dominicana reúne dos destinos que, aunque comparten el mismo litoral, ofrecen experiencias diferentes y, al mismo tiempo, complementarias.

Playa Dorada invita al descanso entre playas tranquilas, complejos turísticos y la cercanía con el centro histórico de Puerto Plata. Su ambiente relajado y el ritmo pausado de la zona la convierten en una opción para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar del entorno.

A poco más de 30 kilómetros, Cabarete propone un escenario distinto. Allí, el mar, el viento y la vida al aire libre marcan la experiencia de los visitantes.

Conocido como uno de los principales destinos del Caribe para los deportes acuáticos, también combina una variada oferta gastronómica, playas de gran atractivo y una activa vida nocturna y bohemia.

Ese contraste es el que reúne Viva Resorts by Wyndham a través de Viva Heavens, en Playa Dorada, y Viva Tangerine, en Cabarete.

Ambos hoteles todo incluido responden a la identidad de cada destino: uno enfocado en el descanso y la tranquilidad; el otro en una experiencia más vinculada al mar, la playa y el dinamismo que caracteriza a Cabarete.

Aunque comparten el concepto de todo incluido, cada propiedad desarrolla una personalidad propia. Diario Libre formó parte de un press trip para conocer las novedades de la cadena en la "Novia del Atlántico".

La experiencia comienza desde la llegada. Música típica, una bebida de bienvenida y la atención del personal reciben a los huéspedes antes de dar paso a una estadía que combina gastronomía, entretenimiento y espacios diseñados para disfrutar del entorno.

Playa Dorada

A una hora y 46 minutos de Santo Domingo, Viva Heavens, ubicado en Playa Dorada, ofrece una experiencia más íntima dentro de la oferta hotelera de Puerto Plata. Con seis edificios de entre una y tres plantas, el resort apuesta por un ambiente tranquilo y un servicio más cercano.

Jennifer Olivetti, gerente general de Viva Heavens, explicó que precisamente el tamaño de la propiedad permite ofrecer una atención más personalizada en comparación con otros hoteles de la cadena en República Dominicana.

Las habitaciones mantienen la misma distribución y comodidades, diferenciándose únicamente por la decoración. Son espacios amplios, pensados para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una estadía relajada.

Una puesta por la sostenibilidad

Uno de los aspectos que distingue al hotel es su apuesta por la sostenibilidad. La propiedad eliminó las botellas plásticas de agua y las sustituyó por botellas de vidrio que los huéspedes pueden rellenar en estaciones instaladas en cada edificio, una iniciativa orientada a reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Otro espacio que llama la atención es la plaza central, donde cada noche se desarrollan actividades y espectáculos para los huéspedes. De acuerdo con Olivetti, se trata además de una de las pocas plazas dentro de complejos hoteleros del país completamente libres de humo.

Gastronomía

La gastronomía ocupa un lugar importante dentro de la experiencia. Bajo la dirección del chef ejecutivo Daniele Genova, la oferta combina un restaurante bufé con varias opciones a la carta de cocina internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/viva-heavens-by-wyndham-4-15449100.jpg El restaurante en Playa Dorada. (FUENTE EXTERNA)

Entre ellas sobresale el restaurante italiano, cuya propuesta destaca por la calidad de sus platos, el cuidado en cada preparación y una experiencia que convierte cada cena frente al mar en uno de los momentos más memorables de la estadía.

La lectura tiene un espacio Un detalle poco habitual en un resort completa la experiencia: un espacio dedicado a la lectura con libros en español, inglés y francés, pensado para quienes prefieren disfrutar de un momento de tranquilidad entre la playa y las actividades del hotel.

Cabarete

A poco más de 30 kilómetros de Playa Dorada, el ambiente cambia por completo. Frente al mar Caribe se encuentra Viva Tangerine, el único resort todo incluido de Cabarete, un destino reconocido internacionalmente por sus condiciones para el kitesurf, el windsurf y otros deportes acuáticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/viva-tangerine-by-wyndham-2-e348a293.jpg Viva Tangerine. (FUENTE EXTERNA)

Antonio Cárdenas, gerente general de la propiedad, detalló que la ubicación del hotel permite a los huéspedes vivir de cerca la esencia de Cabarete, combinando descanso con una amplia oferta de actividades al aire libre y el contacto permanente con el mar.

Con 307 habitaciones distribuidas en distintas categorías, el resort cuenta con acceso directo a la playa, piscina, restaurantes y espacios recreativos diseñados para quienes buscan unas vacaciones activas sin renunciar a la comodidad.

La propuesta gastronómica está encabezada por el chef ejecutivo Ramón López e incluye un restaurante bufé y tres restaurantes a la carta con opciones internacionales que complementan la experiencia frente al mar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/viva-tangerine-by-wyndham-5-e68a0c39.jpg El restaurante frente al mar. (FUENTE EXTERNA)

El entretenimiento mantiene el sello de Viva Resorts by Wyndham con actividades durante el día, deportes no motorizados, fiestas temáticas y espectáculos nocturnos, entre ellos Paris in Las Vegas.

Master of the Ocean

La estrecha relación del resort con Cabarete también se refleja en su respaldo al Master of the Ocean, uno de los eventos de deportes acuáticos más importantes del Caribe. El apoyo al campeonato fortalece el vínculo de la propiedad con un destino donde el viento, el mar y la aventura forman parte de su identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/viva-tangerine-by-wyndham-1-68e56748.jpg Master of the Ocean. (FUENTE EXTERNA)