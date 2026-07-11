¿Hay efecto rebote al dejar Ozempic o Mounjaro? Una nutrióloga responde

Algunas personas recuperan el peso tras suspender los medicamentos GLP-1, pero hay hábitos que ayudan a mantener los resultados a largo plazo. ( SHUTTERSTOCK )

Los medicamentos tipo GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, han transformado el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso gracias a su capacidad para disminuir el apetito y favorecer una pérdida de peso significativa.

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre quienes los utilizan es qué ocurre cuando llega el momento de suspenderlos. ¿Es inevitable recuperar los kilos perdidos?

La nutrióloga clínica Dra. Erika Pérez explica a Diario Libre por qué se produce el llamado efecto rebote, cuáles son los errores más comunes y qué estrategias realmente ayudan a mantener los resultados a largo plazo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/shutterstock2742457425-59f7a751.jpg

¿Qué ocurre en el organismo cuando una persona deja de usar medicamentos como Ozempic, Mounjaro o Wegovy?

Los estudios de extensión de semaglutida (STEP 1) y de tirzepatida (SURMOUNT-4) muestran que, en promedio, quienes suspenden el medicamento sin un plan recuperan cerca de dos tercios del peso perdido en un año.

Pero en la experiencia, dependiendo del proceso en que haya conseguido su objetivo, así será la probabilidad de recuperar el peso o no.

¿Es inevitable recuperar el peso? ¿O depende de otros factores?

No es inevitable, pero recuperar algo de peso es lo más común cuando se suspende de golpe y sin estrategia.

La diferencia la marcan tres cosas: cuánta masa muscular conservaste durante el tratamiento, qué hábitos construiste mientras usabas el medicamento, y si la suspensión fue planificada con tu médico o por tu cuenta.

Si durante el tratamiento no cambiaste nada más, al retirarlo vuelves al mismo punto de partida, pero con menos músculo.

¿Qué hábitos ayudan realmente a prevenir el llamado "efecto rebote"?

Los que protegen el metabolismo: suficiente proteína en cada comida, entrenamiento de fuerza mínimo dos o tres veces por semana, dormir bien y mantener un patrón de comidas estructurado. El músculo es tejido que quema calorías incluso en reposo y es lo primero que se pierde si adelgazas solo con el medicamento y sin entrenar.

¿Qué errores cometen con mayor frecuencia quienes dejan estos tratamientos?

El primero: suspenderlo por su cuenta , sin avisarle a su médico, muchas veces porque "ya llegué a mi meta".

, sin avisarle a su médico, muchas veces porque "ya llegué a mi meta". El segundo: haber usado el medicamento como única estrategia , sin tocar alimentación , ejercicio ni sueño.

, sin tocar , ni sueño. El tercero: no haber cuidado la proteína ni el músculo, pierden peso pero una parte importante era masa muscular .

ni el músculo, pierden peso pero una parte importante era . Y el cuarto: volver a los mismos hábitos de antes esperando un resultado diferente.

En redes sociales se habla de suplementos "naturales" que prometen adelgazar. ¿Qué dice la evidencia?

Que ninguno funciona como lo venden. Y ojo con algo importante: muchos de estos productos no están regulados, no sabes qué contienen realmente ni cómo interactúan con tus medicamentos.

"Si durante el tratamiento no cambiaste nada más, al retirarlo vuelves al mismo punto de partida, pero con menos músculo" Dra. Erika Pérez Especialista en nutrición clínica “

¿Existe algún suplemento que haya demostrado pérdida de peso significativa por sí solo?

No. Ninguno. Si existiera, no estaría en una tienda naturista: estaría en las guías médicas y lo estaríamos prescribiendo.

¿Cuándo pueden ser útiles los suplementos y cuándo no aportan nada?

Son útiles cuando corrigen una deficiencia real, documentada con laboratorios: vitamina D baja, hierro bajo, B12 en ciertos casos. También la proteína en polvo cuando no llegas a tu requerimiento con comida, o la creatina como apoyo al entrenamiento de fuerza. No aportan nada cuando se usan sin un propósito claro.

Si una persona quiere perder entre cinco y diez libras de forma saludable, ¿por dónde empieza?

Por lo aburrido, que es lo que funciona: un déficit calórico moderado, proteína en cada comida, más alimentos naturales y menos ultraprocesados, caminar más y entrenar fuerza. Y algo que casi nadie hace: evaluarse primero.

Con cinco a diez libras no necesitas medicamentos ni dietas extremas, necesitas consistencia por ocho a doce semanas.

¿Qué peso tienen la alimentación, el ejercicio y el sueño frente a cualquier suplemento?

Todo el peso. Si esto fuera una pirámide, la base es alimentación, ejercicio y sueño, y los suplementos son el punto más chiquito de arriba.

Dormir mal, de hecho, sabotea cualquier plan: aumenta el hambre, sube el antojo de azúcar y dificulta las decisiones. Nadie pierde peso de forma sostenida con un sueño destruido, no importa cuántas cápsulas tome.

¿Hay alimentos que ofrecen beneficios similares sin necesidad de cápsulas?

Claro. ¿Quieres fibra? Cereales integrales, leguminosas, verduras. ¿Probióticos? Yogur natural, alimentos fermentados. ¿Omega-3? Pescado dos o tres veces por semana. ¿Antioxidantes? Frutas y vegetales de colores. El supermercado es mejor farmacia que la tienda de suplementos.

Has hablado del papel que juegan la proteína y el entrenamiento de fuerza...

Son la pareja más subestimada de todo este tema. La proteína adecuada más el entrenamiento de fuerza le dicen al cuerpo: "quema grasa, pero el músculo no me lo toques". Esto aplica todavía más con los medicamentos tipo GLP-1, donde la pérdida es rápida y el riesgo de perder masa muscular es real.

Si tuvieras que resumir en una frase qué funciona para perder peso y mantenerlo, ¿cuál sería?

"Funciona lo que puedas sostener: comer con estructura, entrenar fuerza, dormir bien y tener paciencia, no hay atajo que le gane a la constancia".

¿Cuál es el mayor error que comete la gente al intentar adelgazar?

Buscar velocidad en vez de sostenibilidad. No evaluar sus hormonas, no contemplar su genética y considerar su historia con un peso. El peso que se pierde en un mes casi nunca se queda; el que se pierde en seis meses con hábitos y evaluando las alteraciones para resolverlas, sí.

¿Qué consejo consideras más importante para evitar recuperar el peso perdido?

Considerar que el tejido adiposo es metabólicamente muy vivo, el propósito es volver. Su vida media es de 9-10 años, así que muchas veces el rebote viene como parte fisiológica de este tejido inflamatorio llamado tejido adiposo.

Ademas, la memoria metabólica en el hipotálamo es otra gran limitante, así que trabajar en equipo con alimentación, entrenamiento y regulando estas vías metabólicas, muchas veces con el mismo GLP-1 son la estrategia de oro de los nuevos tiempos.

Sin hábitos no hay forma de permanecer pero tampoco sin quien regule todo el desequilibrio hormonal que trata de prevalecer.