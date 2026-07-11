Cuando la desesperanza se convierte en un factor de riesgo para el suicidio

El suicidio sigue siendo uno de los temas más difíciles de abordar cuando se habla de salud mental. Sin embargo, hacerlo con información, respeto y sensibilidad puede convertirse en una herramienta de prevención.

La psiquiatra Karla Pérez Moreno, de @lotuscentrointegral, explica que, contrario a lo que muchas personas creen, mencionar el suicidio durante una consulta no siempre significa que exista un deseo de morir.

"Muchas personas hablan del suicidio porque están atravesando un dolor emocional tan profundo que sienten que sus recursos para afrontarlo ya no son suficientes. No siempre se trata de un deseo de morir; muchas veces es la expresión de un sufrimiento que parece no tener salida", señala la especialista.

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No todas las experiencias son iguales

De acuerdo con Pérez, la idea suicida puede manifestarse de distintas maneras. En algunas personas aparece como un pensamiento intrusivo que irrumpe sin que exista una intención real de actuar sobre él. En otros casos, como durante un episodio de psicosis, pueden presentarse alucinaciones auditivas que incitan a hacerse daño.

Sin embargo, la psiquiatra advierte que uno de los factores que merece mayor atención es la desesperanza. "Cuando una persona está convencida de que ya no existen alternativas para aliviar su dolor y esa sensación la acompaña de forma constante, el riesgo aumenta considerablemente".

Para la especialista, la desesperanza va mucho más allá de sentirse triste. "No es solamente estar triste; es creer que ningún esfuerzo cambiará el futuro, que los problemas no tienen solución y que nada de lo que se haga tendrá sentido. Cuando esos pensamientos ocupan la mente, resulta muy difícil imaginar otras posibilidades".

En su experiencia clínica, Pérez observa que muchas personas llegan a consulta justamente cuando logran poner en palabras aquello que llevan tiempo sintiendo. "Paradójicamente, cuando alguien consigue expresar esa desesperanza, comienza a abrirse una posibilidad distinta. El hecho de buscar ayuda ya representa un paso importante".

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"Cuando estos pensamientos se instalan en la mente, esta pierde la capacidad de imaginar alternativas, y el sufrimiento parece ocupar todo el horizonte" Karla Pérez Moreno Psiquiatra “

Aunque cada caso es diferente, la psiquiatra señala que la desesperanza suele construirse a partir de múltiples factores que van más allá de la salud mental.

Entre ellos menciona la pobreza, la desigualdad, el acceso limitado a servicios básicos, los problemas de salud, la violencia, la ausencia de redes de apoyo, las injusticias sociales y la falta de respuesta hacia las poblaciones más vulnerables.

"La desesperanza rara vez aparece de un día para otro. Generalmente es el resultado de la acumulación de experiencias difíciles que hacen que la persona sienta que ningún esfuerzo será suficiente".

El dolor no siempre es visible

Uno de los aspectos que más preocupa a la especialista es que muchas personas continúan con su rutina mientras atraviesan un intenso sufrimiento emocional.

Trabajan, estudian, cuidan de sus familias, publican contenido en redes sociales y cumplen con sus responsabilidades cotidianas, aunque internamente estén librando una batalla silenciosa.

"La ausencia de lágrimas no significa ausencia de dolor. Muchas veces las personas sostienen una imagen de normalidad mientras atraviesan momentos de profunda desesperanza".

¿Cómo puede ayudar el entorno?

Hablar del suicidio de manera responsable no aumenta el riesgo de que ocurra. Por el contrario, explica Pérez, permite crear espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas y buscar ayuda antes de llegar a una crisis.

Acciones tan simples como preguntar cómo se siente alguien, escuchar sin juzgar y tomar en serio las expresiones de sufrimiento pueden marcar una diferencia importante.

"Hablar del dolor y del suicidio no significa normalizarlo ni promoverlo. Significa reconocer que existe un sufrimiento detrás y que ese sufrimiento merece ser escuchado".

Para la psiquiatra, cada conversación puede convertirse en una oportunidad para intervenir a tiempo.

"Cuando una persona se acerca y expresa que ya no encuentra soluciones, ese puede ser el momento más importante para ofrecer apoyo. El sufrimiento puede prevenirse cuando encuentra oídos dispuestos a escuchar y manos dispuestas a sostener", concluye.

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