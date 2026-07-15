¿Las vacaciones también deben ser productivas?

Las vacaciones evolucionan hacia experiencias de aprendizaje y crecimiento personal, pero sin perder de vista que el descanso también necesita espacio para la pausa. ( SHUTTERSTOCK )

Hay un instante, casi siempre en el primer día de vacaciones, en que el cuerpo sigue funcionando en modo laboral: revisa el móvil por reflejo, calcula horarios, busca una tarea pendiente donde ya no la hay. Ese pequeño gesto dice mucho sobre nuestra relación con el descanso.

Durante mucho tiempo, las vacaciones fueron entendidas como una pausa total: detenerse, salir de la rutina, descansar sin objetivos y regresar con energía. Sin embargo, una nueva tendencia empieza a transformar esa idea: viajar para aprender algo nuevo.

Mastercard la llama "skilliday", una combinación entre skill (habilidad) y holiday (vacación). Según una encuesta realizada este año a más de 27,000 personas en 28 países europeos, el 48% planea aprender una nueva habilidad durante sus vacaciones de verano.

Además, el 51% afirma que los viajes basados en habilidades se sienten más significativos que las vacaciones tradicionales, y el 37% ya reservó un viaje específicamente para aprender algo nuevo.

El dato es interesante porque muestra un cambio profundo: muchas personas ya no buscan únicamente descansar del trabajo, sino vivir experiencias que les devuelvan curiosidad, creatividad y sentido.

Aprender cocina local con una receta que alguien heredó de su abuela, practicar un idioma hasta atreverse a pedir un café sin traductor, tomar clases de cerámica y redescubrir que las manos recuerdan cosas que la mente había olvidado, participar en talleres de bienestar o explorar técnicas artesanales puede convertirse en una forma valiosa de reconexión personal.

¿Descanso o productividad?

Pero, para Vacation is a Human Right (VIAHR), esta tendencia también abre una pregunta necesaria: ¿estamos descubriendo una forma más significativa de descansar o llevando la lógica de la productividad incluso al tiempo libre?

La diferencia es sutil, pero importante. Todo depende del motivo. Aprender por curiosidad tiene una textura distinta que aprender por presión.

Una clase de pintura que devuelve calma vive en un lugar del cuerpo muy diferente a la que se toma con la sensación de que hasta las vacaciones deben mejorar el currículum, la marca personal o el rendimiento.

El riesgo aparece cuando el descanso se convierte en otra lista de pendientes. Cuando viajar deja de ser una experiencia de recuperación y se transforma en una nueva obligación de "aprovechar el tiempo".

Casi todos reconocemos esa sensación: regresar de un viaje y sentir, en lugar de calma, una extraña culpa por no haberlo aprovechado lo suficiente. En una cultura marcada por la eficiencia permanente, incluso las vacaciones pueden terminar colonizadas por la autoexigencia.

Sin embargo, bien entendido, el aprendizaje durante las vacaciones puede ser profundamente reparador. La clave está en la intención.

Aprender algo nuevo puede activar la atención de una manera distinta, abrir espacio para el juego, conectar con comunidades locales y devolver a la persona una sensación de presencia que muchas veces pierde en la rutina laboral.

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Qué es el "skilliday"

En ese sentido, el "skilliday" se entiende mejor como una oportunidad para preguntarnos qué tipo de experiencias nos ayudan a volver a nosotros mismos, más que como una consigna para rendir también en vacaciones.

El descanso adopta muchas formas. A veces es quietud pura; otras veces es una actividad elegida por placer, que transcurre a su propio ritmo, ajena a la urgencia y a la medición.

Descansar también puede ser caminar sin prisa, aprender por gusto, cocinar con otras personas, escuchar otra lengua, tocar barro, respirar distinto. Gestos pequeños, casi domésticos, que sin embargo nos devuelven al presente.

La pausa consciente es, en el fondo, una forma de actividad: la que restaura, la que devuelve energía, la que nos deja más enteros de lo que nos encontró.

Tal vez las vacaciones del futuro se midan menos por el destino y más por la calidad de la recuperación que ofrecen.

Y ahí está el verdadero punto: el mejor recuerdo de un viaje se mide en claridad, en conexión y en vida recuperada. De volver, en el fondo, siendo un poco más quienes somos cuando nadie nos está midiendo.