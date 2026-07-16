Polvo del Sahara incrementa las alergias oculares en niños, advierte una experta

El polvo del Sahara incrementa los casos de alergias oculares, especialmente en niños. ( SHUTTERSTOCK )

La oftalmóloga pediátrica y especialista en estrabismo, Ana Ramírez Díaz, advierte que el polvo del Sahara incrementa los casos de alergias oculares, especialmente en niños, por lo que recomienda acudir al especialista ante cualquier síntoma y evitar la automedicación, ya que puede ocasionar daños permanentes en la visión.

La galena explica que la exposición a las partículas de polvo puede causar picazón intensa, enrojecimiento, lagrimeo e inflamación de los ojos, síntomas que deben ser evaluados por un oftalmólogo para determinar el tratamiento adecuado.

"Lo primero es realizar una evaluación oftalmológica para establecer si existe alguna alteración en los ojos producto de la exposición al polvo del Sahara", indica.

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Y señala que el tratamiento dependerá de la gravedad del cuadro clínico. En los casos leves suele indicarse un antialérgico en gotas y, si es necesario, un lubricante ocular.

Cuando la inflamación es más intensa, especialmente en niños que despiertan con los ojos muy hinchados y ojeras marcadas, también puede requerirse un antialérgico por vía oral.

Ramírez Díaz explica que las alergias afectan todo el organismo y los ojos son una de las principales vías donde se manifiestan. Por esa razón, asegura que el manejo del paciente suele realizarse junto a un alergólogo para identificar los factores desencadenantes.

La especialista recomienda Mantener controlado el polvo dentro del hogar

Lavar con frecuencia las sábanas

Cambiar las fundas de las almohadas cada dos días

Mantener la vivienda ventilada para disminuir la acumulación de partículas

La doctora Ramírez agrega que los niños que viven cerca de avenidas de alto tránsito están más expuestos al polvo y a otros contaminantes que agravan las alergias oculares.

También aconseja reducir el consumo de alimentos con colorantes artificiales, como refrescos, jugos procesados y algunos snacks, debido a que pueden favorecer las reacciones alérgicas en menores con predisposición.

Riesgos de la automedicación

La oftalmóloga alerta que automedicar a los niños con gotas oftálmicas puede tener consecuencias graves, debido a que muchos de estos medicamentos contienen esteroides que solo deben utilizarse bajo supervisión médica.

Ella misma revela que ha atendido bebés de apenas un mes de nacidos con conjuntivitis cuyos familiares les aplicaron gotas inadecuadas, provocando incluso perforaciones en la córnea.

"Una perforación de la córnea significa que el ojo queda abierto y parte de su contenido puede salir al exterior. El pronóstico visual de un bebé con una lesión de esa magnitud puede ser muy desfavorable", advierte.

Es más, el uso incorrecto de medicamentos también puede disminuir la efectividad del tratamiento cuando finalmente el paciente recibe la atención adecuada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/e1c732ad-b305-4c69-b3ec-d0db42157f6b-88760cbd.jpg La doctora Ana Ramírez Díaz, oftalmóloga pediátrica. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA)

Conjuntivitis y polvo del Sahara

Ramírez Díaz explica que la conjuntivitis alérgica es una de las afecciones más frecuentes durante los episodios de polvo del Sahara, la cual se caracteriza por una picazón intensa, enrojecimiento y lagrimeo, generalmente sin secreción.

No obstante, aclara que esta condición es diferente de las conjuntivitis bacterianas y virales, estas últimas asociadas con frecuencia a infecciones respiratorias debido a la estrecha relación entre la nariz y los ojos.

Aunque algunas conjuntivitis virales pueden desaparecer de forma espontánea, enfatizó que el tratamiento siempre debe ser indicado por un especialista para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones.