¿Tortilla de papas o empanadas? El sabor también juega la final de fútbol
La gran final también se juega a la hora de comer. ¿Qué plato llevará tu camiseta este domingo?
Si este domingo piensas vivir la emoción de la Copa del Mundo frente al televisor, estas opciones en Santo Domingo te permitirán apoyar a España o Argentina con un bocado típico de cada país.
Porque la final del Mundial de Fútbol no solo despierta pasiones en la cancha; también llega hasta la mesa. Mientras unos animarán a España con una buena tortilla de papas, otros apostarán por las tradicionales empanadas argentinas.
Y si todavía no sabes qué servir durante el partido, en la capital hay varias opciones para disfrutar de ambos clásicos gastronómicos.
¿España o Argentina... en el plato?
Si tu elección es la tortilla de patatas, puedes encontrarla para llevar en Pastelitos Amparo o La Churrería, donde la preparan en su versión tradicional, con o sin cebolla.
También forma parte del menú de reconocidos restaurantes españoles como Boga Boga, El Iberia, Casa Mencía, El Gallego, Don Pepe o Gijón, entre muchos otros.
Si en cambio, tu corazón está con la albiceleste, las empanadas son la opción obligada. Puedes encargarlas en Glaciares Gourmet o La Cocina de Tali, que las elaboran de forma artesanal.
Y si prefieres disfrutar el encuentro fuera de casa, Patagonia Grill, Asadero Los Argentinos o Rincón Argentino ofrecen este clásico de la gastronomía argentina en un ambiente ideal para vivir el partido. Y tú, ¿de qué lado de la mesa vas a celebrar la final: con tortilla de papas o empanadas?
- Dónde: @pastelitosamparo, @lachurreriard, @glaciaresgourmet_rd,@lacocinadetali1,@bogabogard, @rinconargentino_rd