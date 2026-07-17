¿Tortilla de papas o empanadas? El sabor también juega la final de fútbol

¿Con qué sabor vivirás la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026: tortilla de papas o empanadas? ( SHUTTERSTOCK )

Si este domingo piensas vivir la emoción de la Copa del Mundo frente al televisor, estas opciones en Santo Domingo te permitirán apoyar a España o Argentina con un bocado típico de cada país.

Porque la final del Mundial de Fútbol no solo despierta pasiones en la cancha; también llega hasta la mesa. Mientras unos animarán a España con una buena tortilla de papas, otros apostarán por las tradicionales empanadas argentinas.

Y si todavía no sabes qué servir durante el partido, en la capital hay varias opciones para disfrutar de ambos clásicos gastronómicos.

¿España o Argentina... en el plato?

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Si tu elección es la tortilla de patatas, puedes encontrarla para llevar en Pastelitos Amparo o La Churrería, donde la preparan en su versión tradicional, con o sin cebolla.

También forma parte del menú de reconocidos restaurantes españoles como Boga Boga, El Iberia, Casa Mencía, El Gallego, Don Pepe o Gijón, entre muchos otros.

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Si en cambio, tu corazón está con la albiceleste, las empanadas son la opción obligada. Puedes encargarlas en Glaciares Gourmet o La Cocina de Tali, que las elaboran de forma artesanal.

Y si prefieres disfrutar el encuentro fuera de casa, Patagonia Grill, Asadero Los Argentinos o Rincón Argentino ofrecen este clásico de la gastronomía argentina en un ambiente ideal para vivir el partido. Y tú, ¿de qué lado de la mesa vas a celebrar la final: con tortilla de papas o empanadas?

Dónde: @pastelitosamparo, @lachurreriard, @glaciaresgourmet_rd,@lacocinadetali1,@bogabogard, @rinconargentino_rd