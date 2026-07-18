Cómo preparar albóndigas de plátano maduro con bacalao noruego

Esta receta de la chef Jacqueline Henríquez une plátano maduro y bacalao noruego en unas irresistibles albóndigas. ( FUENTE EXTERNA )

Si buscas una forma diferente de disfrutar el bacalao, esta receta es una excelente opción.

Las albóndigas de plátano maduro con bacalao noruego, creadas por la chef Jacqueline Henríquez, fusionan dos ingredientes de gran tradición en la cocina caribeña para lograr un plato lleno de sabor, textura y contraste.

Perfectas como entrada o plato principal, estas albóndigas demuestran que la gastronomía también puede reinventar los clásicos con resultados irresistibles.

Ingredientes

1 libra de Bacalao Noruego, desalado

Noruego, desalado 5 plátanos maduros

2 cucharadas de azúcar parda

3 cucharadas de mantequilla , derretida

, derretida 2 cucharadas de aceite

1/4 taza de cebolla , picadita

, picadita 1 ají picadito

3 dientes de ajo majados

1/4 taza de pasta de tomates

1 taza de tomates picaditos

½ taza de agua

1 cucharada de fécula de maíz disuelta en una de agua

disuelta en una de agua ½ taza de harina de trigo

1 cucharada de cilantro picadito

aceite para freír las albóndigas

Preparación

El primero paso es hervir los plátanos con el azúcar.

En una sartén vierte el aceite y sofreír la cebolla, el ají, los ajos, la pasta de tomates, cocinar a fuego medio por 2 minutos, incorpora los tomates picados, el agua, y deja que tome consistencia. Agrega sal al gusto y reserva la mitad de la salsa en un tazón aparte.

Vierte el Bacalao Noruego a la sartén que dejaste en la cocción, agrega el Bacalao Noruego, vierte la mezcla de la fécula con el agua y agrega el bacalao. Cocina hasta que se espese, retira del fuego y deja enfriar por completo.

Cuando los plátanos estén cocidos prepara un puré con la mantequilla, toma porciones de la mezcla para realizar las albóndigas, abre un hueco en el centro y rellénalas con la mezcla del bacalao.

Pasa las albóndigas por harina y fríelas en abundante aceite caliente. Sirve con el resto de la salsa reservada.