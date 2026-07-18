¿Se te cae el cabello después del parto? Lo que debes saber sobre la alopecia postparto

Aunque es una condición frecuente, no todas las madres experimentan una pérdida significativa del cabello. ( SHUTTERSTOCK )

Muchas mujeres salen del embarazo "dando pelo". Cabello abundante, brillante y más fuerte que nunca. Sin embargo, pocas semanas después de dar a luz, la escena cambia: tu entorno se vuelve un mar de cabellos a causa de la alopecia posparto.

La dermatóloga Sarah Paulino explica que este fenómeno está estrechamente relacionado con los cambios hormonales que ocurren antes y después del embarazo.

Durante la gestación, el aumento de la progesterona y de la circulación sanguínea prolonga la fase de crecimiento del cabello, lo que reduce su caída habitual y hace que la cabellera luzca más densa.

"Tras el parto, esas hormonas disminuyen de forma brusca y muchos de los cabellos que permanecían en fase de crecimiento entran al mismo tiempo en la fase de caída", señala la especialista.

¿A todas las mujeres les ocurre?

No necesariamente. Aunque es una condición frecuente, no todas las madres experimentan una pérdida significativa del cabello. De hecho, la intensidad varía de una mujer a otra y no existe una forma comprobada de prevenirla.

Paulino advierte que continuar tomando las vitaminas prenatales después del parto no evita este proceso, una creencia bastante extendida entre las nuevas madres.

La especialista indica que muchas mujeres pueden perder hasta un 25 % del cabello durante los meses posteriores al parto o tras finalizar la lactancia, una cantidad que suele recuperarse con el tiempo.

¿Cuándo deja de ser normal?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/perdida-de-cabello-98168bb4.jpg La alopecia posparto rara vez provoca una pérdida permanente. (FUENTE EXTERNA)

La alopecia posparto es temporal y, por lo general, comienza entre el segundo y cuarto mes después del nacimiento del bebé. El cabello continúa creciendo a un ritmo aproximado de 1 a 1.5 centímetros al mes, aunque la recuperación depende de factores como la genética, la alimentación y el estado general de salud.

No obstante, cuando la caída es excesiva o se prolonga más de lo esperado, conviene buscar atención médica.

Según Paulino, es recomendable consultar al dermatólogo cuando:

Se pierden más de 150 cabellos al día.

al día. Aparecen zonas completamente despobladas del cuero cabelludo.

El cabello se desprende fácilmente al peinarse.

fácilmente al peinarse. Hay dolor o sensibilidad en el cuero cabelludo.

o sensibilidad en el cuero cabelludo. La caída continúa después de tres o cuatro meses sin mostrar mejoría.

En estos casos, el especialista puede solicitar estudios como hemograma, niveles de hierro, ácido fólico o pruebas de función tiroidea para descartar otras causas, entre ellas anemia, alteraciones endocrinas, infecciones, estrés intenso o efectos secundarios de medicamentos.

Cómo cuidar el cabello durante esta etapa

Aunque no existe un tratamiento para impedir la caída fisiológica del posparto, sí es posible mantener el cabello saludable mientras el ciclo capilar se normaliza.

La dermatóloga recomienda:

Mantener una alimentación equilibrada y rica en nutrientes .

equilibrada y rica en . Controlar el estrés mediante ejercicios de relajación o meditación .

mediante o . Lavar el cuero cabelludo cada tres días para conservar una adecuada higiene.

para conservar una adecuada higiene. Utilizar mascarillas hidratantes dos o tres veces por semana.

por semana. Secar el cabello con toallas de microfibra para reducir el quiebre.

con para reducir el quiebre. Aplicar protector térmico antes de utilizar secadores o planchas y limitar el uso de herramientas de calor.

antes de utilizar o planchas y limitar el uso de herramientas de calor. Elegir el champú según las necesidades del cuero cabelludo; si existe dermatitis seborreica o exceso de grasa, puede ser necesario un producto medicado.

La buena noticia es que la alopecia posparto rara vez provoca una pérdida permanente. En la mayoría de los casos, el cabello recupera gradualmente su densidad conforme el organismo restablece su equilibrio hormonal.

Si te preocupa mucho la apariencia de tu cabellera, desde la estética te aseguramos que hay cortes de cabello que dan una ilusión óptica de mayor abundancia, para que no te desespere tanto el proceso.

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