Patricia Clavijo, la chef dominicana que cocinó para la Selección de España

La chef dominicana Patricia Clavijo, chef ejecutiva de Casa Mencía, suma un importante logro a su carrera profesional al ser escogida para diseñar los menús y alimentar a la Selección de España durante su participación en el Mundial de Fútbol.

Este reto la coloca en un escenario de alto nivel, donde la alimentación juega un papel clave en el rendimiento de los atletas. Para Clavijo, la experiencia representa la oportunidad de combinar la nutrición deportiva con la cocina que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.

"Es un verdadero sueño hecho realidad", afirma la chef, quien asume la responsabilidad de elaborar propuestas gastronómicas que respondan a las exigencias de una competencia internacional sin perder la esencia de su estilo culinario.

Su historia en la cocina comenzó desde muy joven gracias a la influencia de su abuela.

"Todo esto comenzó por mi abuela. Ella realmente fue la que poco a poco me enseñó todo lo que va más allá de cocinar, el don de servir y hacer feliz al prójimo sin recibir nada a cambio".

"Comencé regalando y preparando dulces muy joven a mis amigas en el colegio. Luego, a eso de los 16 comencé a ir al restaurante de la familia (Casa Mencía) y ayudaba en lo que podía; tenía muchas ganas de aprender", recuerda.

Desde entonces, ha construido una carrera marcada por el aprendizaje continuo y la incorporación de nuevas experiencias culinarias, manteniendo una propuesta basada en el respeto por los ingredientes.

"Me encanta la cocina de raíz, una cocina natural, de huerta, valorando completamente el producto", explica al definir su filosofía.

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La participación de Patricia Clavijo en el Mundial también representa un reconocimiento al talento dominicano en la gastronomía. Su presencia en un evento deportivo de esta magnitud pone en evidencia la preparación y el nivel de los profesionales del país, capaces de asumir responsabilidades en escenarios internacionales de alta exigencia.

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