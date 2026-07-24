Claves para proteger la salud de papá

Hoy Día Internacional del Autocuidado y en vísperas del Día de los Padres en República Dominicana, te compartimos algunos pilares del autocuidado masculino. ( FREEPIK )

Un padre suele tener múltiples responsabilidades, como trabajar para sostener económicamente el hogar, acompañar la crianza y responder a las exigencias del día a día. En medio de esa rutina, el autocuidado suele convertirse en una de las primeras prioridades que muchos hombres sacrifican.

Sin embargo, especialistas de Cemdoe advierten que descuidar la propia salud no solo aumenta el riesgo de enfermedades físicas y mentales, sino que también limita la capacidad de disfrutar plenamente la paternidad.

Para el doctor Erick Alberto Grullón Matos, urólogo y especialista en Endourología y Cirugía Laparoscópica Avanzada, cuidar la salud debe entenderse como una inversión a largo plazo y no como una acción que solo se toma cuando aparece una enfermedad.

"Ser un buen padre también significa cuidar de uno mismo. La mejor herencia que un padre puede dejar a su familia es una vida larga, saludable y activa. La prevención siempre cuesta menos que el tratamiento. Por eso, es importante acudir al chequeo médico anual", afirma.

Cinco pilares para una buena salud

El especialista explica que el autocuidado masculino se sostiene sobre cinco pilares fundamentales.

El primero es realizar actividad física de manera regular. Recomienda practicar entre 30 y 60 minutos de ejercicio moderado de tres a cinco veces por semana, siempre después de una evaluación médica cuando se vaya a iniciar una nueva rutina.

A esto se suma una alimentación equilibrada, rica en frutas, vegetales, granos integrales y proteínas magras, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares.

Dormir entre seis y ocho horas por noche y aprender a manejar el estrés constituye otro aspecto esencial para mantener un adecuado funcionamiento físico y hormonal.

La prevención médica también ocupa un lugar central. Esto incluye realizar chequeos periódicos, controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, así como acudir al urólogo cuando la edad, los antecedentes familiares o la presencia de síntomas lo indiquen.

Evitar hábitos como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el sobrepeso ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y afecciones urológicas como la disfunción eréctil, enfermedades prostáticas, infertilidad y algunos tipos de cáncer.

El bienestar también pasa por las emociones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/2150182544-7a3150e9.jpg Un padre sano física y emocionalmente impacta positivamente a su familia. (FREEPIK)

Pero el autocuidado debe ser integral, involucrando tanto el cuerpo como la mente. Para el psicólogo familiar y de pareja Chung Manuel Wong Genao, también implica proteger el bienestar emocional, mental y social.

Explica que durante generaciones muchos hombres crecieron con la idea de que su principal función era ser proveedores económicos, dejando en un segundo plano aspectos como la salud mental, la relación de pareja, el tiempo con los hijos, las amistades y el descanso.

"El verdadero éxito no consiste únicamente en proveer, sino en construir una vida con equilibrio, bienestar y relaciones significativas que permitan disfrutar del camino junto a quienes más ama", sostiene el especialista.

Wong Genao considera que uno de los principales obstáculos es la educación emocional que reciben muchos hombres desde la infancia.

Frases como "los hombres no lloran" o "hay que aguantar" han reforzado la idea de que expresar vulnerabilidad es una muestra de debilidad, cuando en realidad reconocer las propias necesidades requiere madurez y fortaleza.

Las largas jornadas laborales, las responsabilidades económicas y la presión por cumplir con el rol de proveedor pueden conducir al agotamiento físico y emocional.

El psicólogo explica que muchas veces ese desgaste se normaliza hasta convertirse en un síndrome de "burnout", cuyos síntomas incluyen irritabilidad, insomnio, fatiga persistente, dificultad para concentrarse, ansiedad, disminución del deseo sexual y problemas en la relación de pareja.

Además, advierte que la ansiedad y la depresión en los hombres no siempre se manifiestan con tristeza. En muchos casos aparecen como mal humor constante, explosiones de enojo, aislamiento social, exceso de trabajo, pérdida del interés por actividades que antes disfrutaban o un consumo creciente de alcohol.

Pequeños cambios que hacen la diferencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/2148553620-c59f10c9.jpg Los hijos aprenden observando, el bienestar es una excelente herencia. (FREEPIK)

Ambos especialistas coinciden en que el autocuidado no requiere transformaciones drásticas. Caminar entre 20 y 30 minutos al día, mantenerse hidratado, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, preparar meriendas saludables y levantarse periódicamente cuando se trabaja sentado son acciones sencillas que pueden incorporarse a la rutina.

También recomiendan dormir entre siete y ocho horas, limitar el uso de pantallas antes de acostarse, reservar tiempo para actividades personales y practicar técnicas de relajación o respiración consciente.

Desde la psicología, Wong Genao añade que también resulta fundamental conservar espacios para las amistades, fortalecer la comunicación con la pareja y buscar apoyo profesional cuando el estrés, la ansiedad o el agotamiento persistan durante varias semanas.

Cuidarse también es cuidar a los hijos

Los especialistas coinciden en que el autocuidado no debe entenderse como un acto de egoísmo, sino como una responsabilidad familiar.

Wong Genao recuerda que los hijos aprenden observando el comportamiento de sus padres. "Si un padre nunca se cuida, también transmite la idea de que las necesidades personales siempre deben quedar en último lugar".

Grullón, por su parte, insiste en que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para conservar la salud y disfrutar durante más tiempo de la familia.