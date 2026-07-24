Cinco cocteles de autor para papá

"Andiamo" en Zola, hotel Kimpton Las Mercedes, una opción para brindar el Día de los Padres. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo, Día de los Padres, cambia el regalo tradicional por una buena conversación y un cóctel preparado por expertos. Desde Santo Domingo hasta Punta Cana y Santiago, te proponemos la ruta perfecta para compartir, brindar y crear nuevos recuerdos.

Zola

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El bar del Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, es uno de esos lugares donde la coctelería se toma muy en serio. Su propuesta mezcla inspiración italiana con ingredientes cuidadosamente seleccionados.

Si visitas el lugar, no dejes de pedir el Andiamo, una combinación de gin con cardamomo, Fernet Branca, Amaretto y vino Merlot que convierten cada sorbo en una experiencia diferente. @zola.sdq

El Atelier Bar

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Si buscas una barra donde la técnica y la creatividad sean protagonistas, esta es una parada obligatoria. Cada cóctel está pensado hasta el último detalle y eso se nota desde el primer trago. Entre sus imprescindibles está Azitromicina, una original reinterpretación del clásico Penicilina elaborada con un delicado toque de mezcal ahumado. @elatelierbar

Palma y Celia

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Este restaurante se ha convertido en uno de los favoritos para quienes disfrutan de música en vivo y una barra de primer nivel. Su cóctel insignia es Tumbao, preparado con tequila blanco y una historia tan divertida como su nombre. Una propuesta refrescante que resume el espíritu relajado y festivo del lugar. @palmaycelia_rd

Cairo

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Aquí la experiencia comienza desde que cruzas la puerta. La decoración inspirada en el antiguo Egipto se complementa con una carta de cócteles de autor tan llamativa como sus nombres. Mar Rojo es solo una de sus opciones para quienes buscan descubrir sabores diferentes. @cairo.sdq

Santa Mulata

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Si la celebración será en el este, Santa Mulata ofrece una coctelería de autor que se ha ganado un lugar entre las favoritas de Punta Cana. Su creación más popular es Tembandumaba, un cóctel que aporta el equilibrio perfecto entre notas cítricas, dulces y ahumadas. @santamulatard