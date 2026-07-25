Lo que heredamos de nuestros padres, según la ciencia

Este domingo 26 de julio se celebra el Día del Padre en República Dominicana. ( MAGNIFIC )

Cada padre deja una huella única en sus hijos, no solo a través de los gestos, las costumbres o esas características que hacen decir "se parece a su papá", sino también mediante la genética.

A propósito del Día del Padre, exploramos algunos de los legados biológicos que recibimos de nuestros padres y cómo su ADN participa en procesos fundamentales, desde la determinación del sexo biológico hasta características relacionadas con el desarrollo y la salud.

El sexo biológico

El sexo biológico de un bebé está determinado por el cromosoma sexual que aporta el padre durante la fecundación. Mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X (XX), los hombres poseen un cromosoma X y uno Y (XY).

Los óvulos siempre aportan un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden aportar un cromosoma X o un cromosoma Y.

Si el espermatozoide que fecunda el óvulo lleva un cromosoma X, el bebé tendrá una combinación XX y será biológicamente femenino. Si lleva un cromosoma Y, la combinación será XY y el bebé será biológicamente masculino.

Por esta razón, desde el punto de vista genético, el padre es quien determina el sexo biológico de la descendencia.

Enfermedades ligadas al cromosoma X

En algunas enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, como la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne, el papel del padre es particular.

Si un hombre padece alguna de estas afecciones, transmitirá su cromosoma X con la mutación a todas sus hijas, quienes al menos serán portadoras y, en casos poco frecuentes, podrían desarrollar la enfermedad.

En cambio, ninguno de sus hijos varones heredará directamente estas afecciones del padre, ya que reciben de él el cromosoma Y y el cromosoma X proviene de la madre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/padre-e-hijo-otra-ef350381.jpg

El desarrollo masculino

El cromosoma Y alberga un gen conocido como SRY, considerado el "interruptor" que inicia el desarrollo sexual masculino durante las primeras semanas del embarazo.

Este gen desencadena la formación de los testículos, responsables de producir hormonas como la testosterona, que posteriormente influyen en características como el crecimiento del vello corporal y facial, el desarrollo muscular y otros rasgos propios de la pubertad masculina.

Altura

La estatura es un rasgo complejo que depende de la combinación de cientos de genes heredados tanto de la madre como del padre, además de factores como la nutrición, la salud y el entorno durante el crecimiento.

Sin embargo, algunos estudios han observado diferencias en la forma en que la herencia de la talla puede expresarse según el sexo del hijo.

En términos generales, se ha sugerido que la genética paterna podría tener una mayor influencia en la talla de las hijas, mientras que la materna puede tener una relación más marcada con la altura final de los hijos varones.

Te puede interesar La infancia no necesita padres perfectos, necesita padres disponibles