Políticos dominicanos celebran el Día de los Padres con mensajes de gratitud, recuerdos familiares

Las plataformas digitales se han llenado de mensajes de afecto, recuerdos y reconocimiento hacia esa figura fundamental en la vida de cualquier persona. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana celebra hoy el Día de los Padres, una fecha muy especial a la que diversas figuras de la política nacional se han sumado con publicaciones en redes sociales que enternecen y alegran la jornada.

Las plataformas digitales se han llenado de mensajes de afecto, recuerdos y reconocimiento hacia esa figura fundamental en la vida de cualquier persona.

Desde el presidente de la República hasta legisladores y funcionarios aprovecharon la ocasión para rendir homenaje a sus padres, agradecer el privilegio de la paternidad y destacar el papel de los hombres que, con su ejemplo, contribuyen a la formación de sus familias.

El presidente Luis Abinader dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su padre, José Rafael Abinader, a quien recordó como el principal referente de los valores que han guiado su vida.

"Hoy recuerdo con profundo cariño y gratitud a mi padre, quien me enseñó que el mejor legado de un hombre son sus valores, su ejemplo y el amor por su familia", expresó el mandatario, antes de extender sus felicitaciones a todos los padres dominicanos por el esfuerzo y la dedicación con los que forman a sus hijos y contribuyen a construir un mejor país.

Por su parte, la primera dama Raquel Arbaje destacó esas enseñanzas que los padres transmiten sin necesidad de palabras.

"Hayque un padre transmite sin necesidad de hablar. Se aprende en el ejemplo, en elde cada día y en la manera de enfrentar la vida aun cuando el camino se vuelve difícil",

En su publicación también reconoció a los padres dominicanos que, "con amor y sacrificio, sostienen hogares, construyen oportunidades y luchan por dejarles a sus hijos un futuro mejor", al tiempo que celebró la presencia y el compromiso de quienes demuestran su amor a través de sus acciones cotidianas.

Creatividad y mensajes cargados de valores

Uno de los contenidos que más ha llamado la atención en redes sociales es el compartido por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien, al igual que el pasado año, conquista a los cibernautas con un creativo audiovisual junto a su padre, el expresidente Leonel Fernández.

En el video ambos intercambian roles de manera divertida: el hijo interpreta al padre y el padre al hijo, sin perder —claro está— su esencia de líderes políticos ni el cariño que los une como padre e hijo.

La pieza hace referencia, con humor, a los tradicionales regalos del Día del Padre, como las medias, los calzoncillos y las franelas, además de sus gustos y rutinas, provocando miles de reacciones y comentarios entre los usuarios.

Omar concluye el audiovisual exhortando a los padres dominicanos a continuar siendo abnegados y responsables, mientras invita a los hijos a corresponderles con amor, cariño y respeto.

Reflexiones

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también compartió un emotivo video que recopila distintos momentos de su vida junto a su padre, el expresidente Hipólito Mejía.

Acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó: "Hoy celebro al padre Hipólito Mejía, que nos enseñó que no hay logro más grande que construir un hogar lleno de amor".

Asimismo, dedicó palabras de cariño a su esposo, José Garrigó, a quien definió como "un padre excepcional", y felicitó a su hijo por vivir la experiencia de la paternidad, extendiendo finalmente sus deseos a todos los padres dominicanos.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, también se sumó a la celebración con un audiovisual que recorre distintas etapas de su vida familiar y refleja su evolución como padre.

En el video expresa que "el mejor regalo para un padre es ver a sus hijos crecer en valores, educación y con un trabajo digno".

En el texto que acompaña la publicación agradece a sus hijos por darle "el privilegio de ser un padre orgulloso" y desea un feliz Día de los Padres a todos los dominicanos.